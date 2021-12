Problemas en el Valencia CF con Diakhaby. Tras completar uno de sus mejores partidos este curso contra el Elche CF todas las miradas se centraban en él. Las bajas de Paulista (lesión) y Alderete (COVID) lo ponen como el principal zaguero y más después de cuajar una gran actuación el pasado fin de semana en Mestalla.

Si situación ahora es distinta y su rol podría cambiar de acuerdo a sus minutos de juego. No obstante, esta mañana el central no se ejercitó con el resto del grupo.

Adelantó Radio MARCA que Diakhaby sufre una gastroenteritis, motivo que le ha llevado a ausentarse de la citación en Paterna. Ahora bien, siendo un virus estomacal y teniendo en cuenta que el derbi ante el Levante UD está previsto para el próximo lunes en Orriols (entradas ya a la venta), no tiene pinta que su presencia corra peligro.

El 'nuevo' Diakhaby

El defensor francés vuelve a sentirse importante a pesar de que en el mercado de verano era uno de los principales nombres en la parrilla de salida al no convencer al entrenador. Con trabajo ha ido cambiando su situación y el propio Bordalás ya manifestó después del envite contra el Cádiz que estaba "muy contento con su progresión".

Su presencia hasta la lesión de Paulista fue más bien testimonial y para defender resultados en el tramo final, pero el trabajo que había detrás ha salido a relucir cuando le ha tocado jugar. Nuevamente estar a las órdenes de un entrenador que prioriza el trabajo defensivo está potenciando las virtudes de Diakhaby y escondiendo sus defectos, todo lo contrario a lo que sucedió con Gracia y, especialmente, con Albert Celades. Recuperada la confianza del entrenador y también en sus capacidades, 2021 cerrará con un Diakhaby más importante que nunca y que ha pasado de ser una pieza secundaria a aprovechar la corta nómina de centrales para reivindicar su papel dentro del equipo.