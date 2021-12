José Bordalás está entrenando desde casa. Y no solo por el hilo directo que mantiene con su cuerpo técnico desde que los servicios médicos del club detectaron su positivo en Covid-19 el pasado 11 de diciembre. El técnico del Valencia ha cogido el móvil en mano y está telefoneando personalmente a sus jugadores para preparar los partidos, dar indicaciones en primera persona, analizar aspectos tácticos después de los encuentros, interesarse por los lesionados e incluso para controlar el estado de ánimo de su plantilla con conversaciones más distendidas. Y todo con un objetivo: seguir transmitiendo y llegando a a sus jugadores como si estuviera cara a cara con ellos en la ciudad deportiva de Paterna, reforzarlos con mensajes directos y, algo muy importante, dar naturalidad a una situación excepcional que es de todo menos normal. Bordalás sigue siendo el líder desde la distancia.

El míster está haciendo todo lo posible desde su domicilio particular para que su ausencia en los entrenamientos y en los partidos (Elche y Arenteiro) afecte lo menos posible a la dinámica de trabajo del equipo. Su posición no es fácil. Una cosa es que el equipo se encuentre aislado en casa con LaLiga parada como sucedió en 2020 y otra bien distinta que la competición siga en marcha sin la figura del entrenador. El alicantino ha delegado funciones en su cuerpo técnico con el que tiene máxima confianza, pero es consciente de la fuerza que tiene su mensaje directo. Los jugadores agradecen el gesto del entrenador. A algunos, eso sí, les cogió por sorpresa. Hay futbolistas que no tenían el número de teléfono del entrenador y tardaron en reaccionar. Otros lo tenía desde hace meses. Bordalás llamó en verano a los capitanes y algunos pesos pesados del vestuario para presentarse, hablarles del proyecto y desearles unas buenas vacaciones.

El alicantino lo está controlando todo desde casa ayudado por su conexión diaria con su cuerpo técnico. Su segundo Patri Moreno (el primero que lo sustituyó en el banquillo) reconoció públicamente contra el Elche que Bordalás hacía los cambios desde su domicilio. «Hemos estado en contacto permanente. Se ha tenido que marchar de la concentración y desde ese momento hemos estado en contacto. Nos ha tenido que trasladar desde casa la información. Nos ha dado las directrices técnicas y ha hecho los cambios desde casa. Es nuestro líder». En la misma línea se expresaba su preparador Javier Vidal (su sustituto en Copa del Rey por el positivo de Patri). «Ha estado presente desde el primer día que empezamos a prepararlo, a diario hay un contacto con el ‘staff’ y también durante el partido», manifestaba.

La otra llamada

Bordalás ha tenido que echar mano del teléfono para hablar con algunos de sus jugadores. Una situación atípica que sí se produce con normalidad con Anil Murthy y Miguel Ángel Corona. El técnico está en permanente contacto con el presidente y el secretario técnico de cara al mercado de invierno. Bordalás espera la llamada para concertar una reunión con o sin Peter Lim antes de las vacaciones de Navidad, aunque el técnico ya ha planteado desde hace tiempo la necesidad de reforzar la plantilla con el fichaje de un central y un mediocentro. «No puedo decir la fecha exacta, pero estoy convencido de que en breve la tendremos», reconocía recientemente Bordalás. El técnico mantiene la confianza intacta en reforzar el equipo en enero. «Yo siempre confío, la última reunión que tuve con Lim hablamos de esta posibilidad cuando llegara el mercado invernal. En ello estamos», decía.