La primera vuelta de competición del Valencia CF ha sido una montaña rusa. El equipo comenzó imparable y se guardó en el bolsillo diez puntos de los doce primeros posibles. La plantilla en general rindió a un nivel excelso pero dos de los futbolistas que destacaron ligeramente fueron el santo y seña del club en estos últimos años, Carlos Soler y José Luis Gayà.

El centrocampista anotó tres goles y repartió dos asistencias en los cuatro primeros compromisos, mientras que el lateral de Pedreguer estuvo inconmensurable en defensa y su aportación ofensiva estuvo a la altura de lo que acostumbra el defensa.

El primer giro brusco de la temporada llegó en la jornada cinco. El Valencia recibió al Real Madrid en Mestalla pero ya lo hacía sin Gayà, que regresó ‘tocado’ del primer parón por compromisos internacionales con la Selección Española. Los problemas se agravaron más cuando en el minuto catorce del encuentro Carlos Soler se retiró también lesionado.

Casualidad o no, ese mismo instante fue la primera vez que se encalló el barco de José Bordalás. El cuadro de Mestalla acabó perdiendo ese partido y el siguiente en el Sánchez Pizjuán. Dejando una imagen además impropia de un club como el Valencia. No volvió a ganar el conjunto valencianista hasta la jornada doce ante el Villarreal. Hasta entonces, el Valencia no pasó del empate ante Athletic, Cádiz y Mallorca y sucumbió con claridad ante el Barça y el Real Betis.

Ambos futbolistas se recuperaron de sus respectivas molestias tras el segundo parón para visitar al Camp Nou. Los dos jugaron los noventa minutos pero a Carlos Soler le pasó factura. Se resintió ligeramente de su lesión y tan solo jugó cuarenta y cinco minutos ante el Mallorca y ni siquiera fue convocado en la jornada once en el Benito Villamarín para recuperarse al cien por cien de las molestias que empezaban a suponer un problema.

Punto de inflexión

Tras la estrepitosa derrota ante el Betis, el barco de Bordalás desencalló justo cuando ambos volvieron a coincidir en perfectas condiciones físicas. El equipo subió prestaciones desde el Derbi Autonómico ante el Villarreal y desde ese partido la progresión ha sido evidente. Cuatro victorias y tres empates en los últimos siete partidos que han impulsado al equipo hasta rozar puestos europeos y con opción de terminar el 2021 en puestos de Champions League si el equipo vence al Espanyol en Nochevieja.

En el caso de Soler, desde su vuelta ha ido poco a poco recuperando su nivel y, sobre todo, su peligro ofensivo. En el Derbi ante el Levante lo puso de manifiesto con un doblete. Por su parte, José Luis Gayà es dueño y señor del carril izquierdo y su falta se nota tanto en defensa como en ataque. El lateral no estuvo en la victoria de Balaídos pero sí bajó al barro para superar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Arenteiro en O Carballiño.

Así pues, los datos y la dinámica del equipo de José Bordalás subrayan aún más la importancia que los dos capitanes tienen dentro del equipo. Los dos grandes ‘sprints’ del Valencia han coincidido con ambos en el equipo y la racha de siete encuentros sin conocer la victoria se produjo con ellos entre algodones.

José Luis Gayà, Carlos Soler y el Valencia CF van de la mano. El nivel de los dos capitanes hasta final de temporada será clave para que el Valencia aguante el pulso de Europa y llegue con opciones reales de cumplir el objetivo antes de verano.