Los posibles cambios en la plantilla nunca dejan de ser punto del día en un club como el Valencia CF, y mucho menos desde que quedara de manifiesto la necesidad urgente de aligerar como sea la masa salarial de la plantilla cuando salieron a la luz las maltrechas cuentas del club.

Son varios los futbolistas que llevan varios meses viviendo constantemente en la rampa de salida y, por supuesto, cinco de ellos son los que terminan contrato a final de la presente temporada y a partir de enero ya pueden empezar a negociar con cualquier club, incluido el propio Valencia para una posible renovación: Denis Cheryshev, Jason Remeseiro, Cristiano Piccini, Álex Blanco y Daniel Wass.

El centrocampista danés es uno de los que vuelve a salir a la palestra después de haber sido protagonista de uno de los ‘culebrones’ del pasado verano en Mestalla. Wass forzó en cierta medida para salir del Valencia CF, retrasando su vuelta a los entrenamientos e incluso pidiendo una reunión inesperada el día de su reincorporación junto con Bordalás, sus agentes y miembros del área deportiva para tratar de alcanzar la mejor solución para ambas partes.

Las ofertas que tuvo el Valencia CF para llevarse a Wass

Llegaron ofertas a las oficinas de Paterna, como la de Pablo Longoria desde el Olympique de Marsella, pero ninguna terminó de satisfacer las necesidades del club y Wass comenzó la temporada a las órdenes del nuevo técnico.

Y no le costó mucho al entrenador alicantino ‘enchufar’ al danés para que diera su cien por cien desde el primer día. De hecho, los datos hablan por sí solos. Wass es el futbolista de la primera plantilla del Valencia que más minutos ha disputado hasta el momento esta temporada, con un total de 1.418 minutos, superando a pilares del equipo como Gonçalo Guedes, al que las lesiones le han respetado y aún así no supera en minutos al vigente semifinalista de la pasada Eurocopa.

Tras ocupar durante las últimas temporadas el carril diestro en numerosas ocasiones por necesidad, este año se ha convertido en un futbolista inamovible en el centro del campo de José Bordalás. Junto a Hugo Guillamón, ambos están acaparando casi en su totalidad los minutos en la medular sin dar opción a futbolistas como Uros Racic o Koba Koindredi.

La realidad es que el futbolista de 32 años ha sabido transformar sus debilidades en ventajas. Wass está sacando a relucir su veteranía para aportar tanto dentro del vestuario como dentro del propio terreno de juego rodeado de la plantilla más joven de toda la Primera División. El club, que no goza de una economía demasiado boyante para poder acometer los fichajes que al cuerpo técnico le gustaría, quiere esperar para ver si pueden renovar a final de temporada a un jugador que cumple siempre que juega.

Oferta encima de la mesa

La innegable profesionalidad de Daniel Wass le ha permitido jugar en todo momento con la tranquilidad que aporta tener una oferta de renovación encima de la mesa por parte del Valencia CF. La propuesta para prolongar el contrato está vigente desde el pasado mes de noviembre.

El polivalente centrocampista no ofreció una respuesta definitiva pero desde el club no se entendió como algo negativo porque el futbolista no se ha negado de manera rotunda, por lo que vislumbra un pequeño avance con respecto a los meses de verano en los que su decisión de abandonar la entidad era firme.

La oferta de renovación por parte del club pone en valor la personalidad del jugador desde que se quedó en el equipo tras la montaña rusa que fue su verano. Si Wass terminara por no aceptar la propuesta del club, las prioridades para el jugador parecen las mismas que tenía entes de comenzar la temporada. Por un lado, la posibilidad de regresar a su país natal era muy apetecible sobre todo por su familia.

Tras toda una carrera alejado de Dinamarca, tanto el Conpenhage como su exequipo, el Brondby, irrumpieron como clubes interesados en hacerse con los servicios de Wass y el centrocampista los valoró de manera detenida para contentar a su familia.

Por otra parte, a última hora y cuando el fin de mercado ya condicionaba y de qué manera todas las opciones que no estaban demasiado avanzadas, surgió el interés del Olympique de Marsella, que acabó siendo el equipo que más cerca estuvo de fichar a Wass a pesar de que tampoco llegó a estar muy cerca en ningún momento.

Pablo Longoria encabezó en verano el interés del cuadro francés por el danés, y ese interés llegó a traducirse en una oferta que en ningún momento estuvo cerca de satisfacer las necesidades del Valencia, puesto que, tras varios días de negociación, la oferta del club galo nunca llegó a sobrepasar el millón de euros.

Así pues, el contrato de Wass llega a su fin y sus opciones para el futuro parecen intactas: renovar con el Valencia, regresar a su país o volver a jugar en Francia.