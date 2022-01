"Cualquier aficionado del Valencia puede suscribir acciones y ser accionista, aunque previamente no lo fuera"

14:08

JOSÉ PÉREZ

En el Consejo de administración no nos quisieron justificar la prima de emisión. Preguntamos a Germán Cabrera la manera de ir agrupados, nos emplazó una semana (con el proceso ya iniciado) y luego no nos atendieron y nos dijeron que nos remitiéramos con un formulario estándar a través de la web del club. No nos contestaron a estas dudas. Pedimos cita en el Valencia, tuvimos la reunión, pero quedaron dudas por saldar. Han dedicado 20 días para respondernos a todas las dudas, lo que ha retrasado mucho esta rueda de prensa porque había temas que no teníamos claro.