Borja Sanjuán, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, se ha referido este miércoles a la reunión que mantuvo Anil Murthy con Joan Ribó sobre el proyecto del nuevo Mestalla y la ATE. En declaraciones recogidas por 'PlazaRadio', el socialista aprovechó para dejar un recado al alcalde de la ciudad por la ausencia en la misma de Sandra Gómez, vicealcaldesa y concejal de Urbanismo: "Normal del todo no es que no estuviera si usted mismo lo pregunta, creo que había cierto interés por los que estaban en esa reunión en que no estuviera, el alcalde defendería mejor la ciudad si replicara la posición que ha mantenido la vicealcaldesa

El propio Sanjuán afirma que el estadio debe tener "unas características adecuadas, con las que se comprometieron en su día. Está firmado y no pueden hacer un estadio diferente. El convenio pone una capacidad y debe ajustarse a lo que se firmó en su momento". "Nosotros no hemos cambiado de postura. A Compromís le parece suficiente todo lo que dicen, me sorprende que haya anuncios de la propiedad del Valencia CF que se hagan a través de portavoces de Compromís", asegura Sanjuán en un dardo directo tanto a Ribó como a su partido de coalición.