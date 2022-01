El 'Caso Wass' sigue coleando en el Valencia CF. El danés no estuvo en el partido contra el Atlético de Madrid aunque había entrenado en la previa al duelo, tras haber sido negativo en Covid-19. Pese a ello José Bordalás no contó con él para viajar al Wanda Metropolitano. Una visita a la capital en la que se evidenció la falta de experiencia que hizo falta para manejar los minutos finales del encuentro, pese a ser uno de los jugadores que más minutos ha disputado con el entrenador alicantino. El Atlético sigue esperando su llegada, pero el Valencia CF todavía no tiene un recambio para el futbolista.

¿Qué harías con Daniel Wass tras su ausencia en el Wanda?