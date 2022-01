A pesar de atravesar en estos momentos por un ligero 'stand by', el capítulo Daniel Wass-Atlético de Madrid sigue más vivo que nunca. Tanto que en las últimas horas el club colchonero ha intensificado las conversaciones para que el futbolista danés vista cuanto antes la camiseta rojiblanca. Sin embargo, el Valencia CF se mantiene firme en su postura: Dejará salir a Wass cuando tengan atado a su sustituto. La profundidad de la plantilla no atraviesa por un momento boyante y el cuerpo técnico ha dejado bien claro que para hablar de objetivos europeos, la plantilla debe crecer en número y calidad, y no a la inversa.

Y es en estos momentos el primer punto en la hoja de ruta del club. Tras el fichaje ya confirmado del suizo Eray Cömert, el Valencia trabaja en la contratación de un centrocampista de corte defensivo. El dinero del traspaso de Wass es clave para que el conjunto valencianista pueda acometer otro refuerzo, ya sea en forma de préstamo o de compra. El Valencia es paciente y, en caso de que no llegue ningún hombre para la medular, Wass no abandonará la entidad, tal y como pidió Bordalás. Los últimos nombres planteados en la mesa de debate de Paterna son los de Jen Jonsson y Mickael Malsa. "Soy un jugador muy agresivo que siempre quiere ganar" Te puede interesar: Valencia CF Jonsson - Manu Vallejo: opción sobre la mesa La película se repite apenas unos meses después, aunque todo indica que en esta ocasión tendrá un final bien distinto. Daniel Wass ya trató por todos los medios abandonar Mestalla el pasado mercado de fichajes, en esa ocasión en los meses de verano. El Olympique de Marsella era el mejor colocado en aquel entonces para hacerse con sus servicios, pero las propuestas francesas, nunca superiores al millón de euros, fueron tachadas de irrisorias en las oficinas de Mestalla. Bordalás logró enchufar a Wass tras el mercado de verano y el compromiso del danés dentro del terreno de juego nunca ha tenido discusión. Caso distinto es fuera del verde. Wass pidió al club que lo vendiera desde que fue conocedor del interés del Atlético de Madrid y su postura es inamovible hasta el día que se produzca su venta.