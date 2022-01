El "Lim go home" se ha instalado en Mestalla, pero también en las calles de la ciudad. Como se demostró en la última manifestación del 11 de diciembre. La protesta contra la propiedad vive estos días su último capítulo. La oposición a Meriton está pidiendo la marcha del máximo accionista desde una pantalla en el centro de la ciudad. El nuevo ‘Lim go home’, de color amarillo como las pancartas del estadio, se puede ver desde un cartel luminoso situado en la Plaza de España con la Calle San Vicente, justo encima de una sede bancaria de Caixabank. La iniciativa contra Lim también señala a dos personajes claves en el proceso de venta como Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Para los dos hay mensajes: "Amadeo, pide perdón a la afición" y "Aurelio, devuelve la insignia del Valencia". El mensaje es anónimo aunque los luminosos de «Lim go home» llevan la marca de Libertad. La plataforma no ha reivindicado la autoría de la protesta, pero sí la ha promocionado en sus redes: "Valencia ha amanecido radiante, no creéis?".