El futuro de Manu Vallejo ha cambiado mucho en las últimas semanas. De estar a un paso de la liga China a poder continuar en València pero con cambio de camiseta incluido para recalar en el Ciutat, la realidad es que el jugador prefiere otras opciones y eso no pasaría por ir a Orriols. El delantero, que no ha contado para Bordalás hasta el momento, tiene encima de la mesa propuestas de otros clubes de Primera y el Valencia CF ha trabajado operaciones en las que su salida pueda provocar la llegada de un medio a Mestalla. Ese era el caso del Cádiz con Jens Jonsson y también el del Levante con Malsa. En este último ha habido incluso un acuerdo total entre entidades pero la decisión del jugador está clara, al menos hasta el momento, y es no marcharse al Levante.

Manu Vallejo saldrá en este mercado invernal y cuenta con equipos interesados en Primera para atarle en corto. La realidad es que el atacante prioriza algunas de esas alternativas y prefiere ir a esos equipos antes que al Ciutat, aunque eso signifique seguir viviendo en València. El objetivo del jugador es sentirse importante, ir a un proyecto en el que pueda sumar de inmediato y además en el que sienta la confianza total del entorno. Por eso la idea de llegar al Cádiz es una de las que más le gustan pero no es la única. En cualquier caso, el Valencia continúa a día 25 trabajando en poder encontrarle una salida y la intención era, si así se puede, que entrara en alguna operación que pudiera significar un refuerzo para la segunda parte del campeonato en Mestalla. De momento no se ha podido lograr y eso, al mismo tiempo, está ralentizando la salida de Wass al Atlético, que se da por hecha salvo sorpresa de última hora.