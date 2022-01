Maxi Gómez entra en escena una vez más en el mercado de salidas. Se quedó fuera de la lista contra el Sevilla, fue suplente ante el Atlético y su marcha no solo no está descartada sino que puede coger fuerza en las próximas horas. De hecho, la Fiorentina está preparada para atacar la operación por el uruguayo más allá de haber fichado a Piatek. Y es que la firma del polaco no descarta el aterrizaje del ‘9’ del Valencia en un movimiento a tres bandas (Vlahovic-Juventus, Morata-Barcelona y Maxi-Fiorentina).

Al igual que la salida de Wass parece cuestión de días, pocos porque el mercado llega a su fin en cinco días, el destino de Maxi también coge temperatura. Eso no quiere decir que vaya a marcharse sí o sí, pero sí que la Fiorentina va en serio a por el jugador. La operación sería un movimiento a tres que dejaría a la Fiorentina y a la Juve con delanteros y al Valencia con Maxi rumbo a Florencia. Es decir, Vlahovic se marcharía a la Juventus, Morata al Barcelona y Maxi en el Artemio Franchi. De hecho, como ha podido saber SUPER, la operación del español por el conjunto culé está cerrada a falta de pequeños flecos (uno de ellos la oficialidad del serbio por el cuadro de Turín). Con ese dinero, y a pesar de que la Fiorentina ya se ha reforzado en la punta de ataque, Maxi Gómez sería el elegido para aterrizar en el cuadro viola. El jugador ha sido un pilar dentro del equipo de José Bordalás desde el inicio de temporada. Titular indiscutible durante el primer tramo a pesar de su escaso acierto goleador; y ‘mimado’ por el entrenador en cada rueda de prensa cuando se discutía su rendimiento. Sin embargo, el estatus de Maxi en València es muy distinto ahora mismo. Poco a poco ha ido perdiendo la confianza del míster que, además, ha encontrado en Guedes-Hugo Duro la pareja de delanteros más fiable. El episodio vivido hace unos días con su no convocatoria ante el Sevilla por no cumplir con el peso límite que le impone el club fue el detonante para que, tanto Maxi como sus agentes, abrieran la puerta a una posible salida. 17 No es una situación cómoda para el club, pues se trata de un jugador por el que se hizo una importante apuesta económica y aún no está amortizado. El Valencia, atravesando un más que delicado momento financiero, se podría plantear vender al jugador siempre que llegue una buena oferta. Cabe recordar que no se puede invertir todo lo recibido en un fichaje por las normas del Fair Play Financiero más lo que queda por amortizar de su fichaje.