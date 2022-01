Novedades en torno a Manu Vallejo. El delantero del Valencia CF, que ya había hecho las maletas y se había despedido de sus compañeros para emprender una nueva aventura en el Alavés, apunta ahora al Levante UD.

La idea del Valencia CF a primera hora del día 31 de enero era cerrar, en las últimas horas del mercado, la cesión del ariete gaditano hasta el final de la temporada en Mendizorroza. El Valencia buscó un traspaso desde un inicio, aunque finalmente accedió a que Vallejo saliera hasta junio como cedido.

Ahora bien, SUPER ha podido saber que a esta hora de la tarde las negociaciones están prácticamente rotas entre Valencia y Alavés pese a que el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, lo desmintió en las oficinas de club. Fuentes de la operación han confirmado a este medio que ahora el futuro de Manu Vallejo apunta a Orriols.

La idea del Valencia CF siempre fue la de incluir a Vallejo en un intercambio con un mediocentro y el favorito era el granota Malsa. Fue de esta forma cómo se intentó llegar a un acuerdo con el Levante UD para intercambiarlo por Malsa y así reforzar al equipo con el ansiado pivote que Bordalás exige a gritos. Cuando el acuerdo entre clubes estaba cerrado, Vallejo tumbó la operación. Entre sus preferencias estaban Alavés o Cádiz.

El Levante UD, por su parte, afrontaba el último día del mercado buscando un extremo y con el 'caso Morales' en el primer plano. Quico Catalán ha cerrado la puerta del Comandante, que terminará la temporada vestido de granota. No obstante, a primera hora de la tarde las cosas han cambiado y las sensaciones son muy optimistas en las oficinas del Ciutat con que Vallejo jugará como granota hasta junio.

Eso sí, en la operación por el momento no entra Malsa. Sería un cesión pura y dura hasta junio. En todo caso, no se descarta nada y se mantiene la tasación que el club granota ha hecho en el ex del Albacete. Si sale, quieren que sea en forma de traspaso por un valor de entre 3 y 3.5 millones.

¿Qué pasó entre el Levante y el Valencia CF por Malsa?

Hace unos días, el Valencia CF intentó de nuevo la operación por Malsa (sin intercambio por Vallejo). El Levante pidió entonces traspaso. Se entendía que el intercambio tenía sentido si era por Vallejo, tasado en los 3/3.5 millones que aspira el club granota a sacar por el pivote francés. Sin Vallejo de por medio, el Levante se negó a facilitar una cesión de Malsa y entonces el Valencia CF reactivó la opción Diawara.

Cabe recordar, a su vez, que el Levante UD se interesó en Manu Vallejo prácticamente a las primeras de cambio en este mercado de invierno. El futbolista del Valencia, por el que ya hubo contactos sobre la bocina en el mercado de verano, encaja en el perfil de atacante de lo que se busca en Orriols.