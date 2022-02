Bryan Gil ha caído de pie en el Valencia. El joven extremo izquierdo de 20 años gusta al vestuario, convence a José Bordalás y vuelve loco al valencianismo. El gaditano tiene el respeto de unos jugadores que lo han recibido con los brazos abiertos, la confianza de un técnico que empezó a ‘ficharlo’ en verano cuando estaba en los JJOO y el cariño de una afición que ha empezado a idolatrarlo desde el primer día. El de Barbate lo jugó todo. 97 minutos en su debut. Se llevó el abrazo de los capitanes, las patadas del Cádiz y los aplausos de la gente. Hubo flechazo. Amor a primera vista. El «canijo» ha enamorado a Mestalla.

Así es como le conocen todavía en Barbate. Su pueblo (nació en l’Hospitalet por motivos laborales de sus padres) vibró con el debut de su hijo pródigo. SUPER se puso en contacto con dos de las personas que mejor lo conocen: el presidente del Barbate CF Diego Pérez y su primer entrenador y padre futbolístico Manuel Quintero. Ambos vieron por televisión el partido y coinciden: creen que el «canijo» ha acertado eligiendo el Valencia.

«Lo vi muy suelto en su debut con el Valencia. Parecía que llevaba mucho tiempo jugando y eso es muy bueno. Me recordó al Bryan de hace tiempo y eso es lo mejor que le puede pasar. Si se va a encontrando bien es un jugador que va a ir a más», asegura Quintero. Aún va más allá Diego. Si fuera por él, estaría un año más en el Valencia más allá de la cesión hasta junio. «La gente se volvió loca el miércoles.

Es una alegría volver a ver a Bryan disfrutar del fútbol. Hizo un partido sobresaliente, no es que se esté adaptando rápido, es que ya se ha adaptado. Estoy convencido de que va a aprovechar su oportunidad. Y te digo, una cosa, ojalá se quede allí un año más. El Valencia está en horas bajas, pero sigue siendo un club de categoría, con gente muy joven como él, conoce a Gayà y Carlos Soler que tienen peso en el club y encima hay un entrenador que si un jugador se duerme no sale a jugar. Bordalás es sacrificio y entrega y Bryan es eso también».

"Jugó igual que con 4 años"

Bryan se soltó contra el Cádiz en su primer partido con el Valencia y quienes le conocen saben que esa es la mejor noticia. «Bryan Gil jugó al fútbol igual que jugaba con 4 años. Con cuatro años ya corría por la banda con su melena al viento», recordaba su primer técnico. Los inicios de Bryan no fueron fáciles. «Viene de una familia muy humilde, su abuelo era pescador y su padre ha trabajado de albañil y de todo para poder vivir. La familia siempre pensó que antes de criarse en la calle, que fuera al polideportivo», contaba el presidente que lo vio crecer desde niño. Bryan ingresó en el Barbate CF con 4 años. Su primer entrenador todavía recuerda el primer día.

«Le vimos condiciones el primer día. Recuerdo que el monitor me llamó emocionado: ¿Has visto al pequeñito que ha llegado?. Era prebenjamín, pero le hicimos ficha de benjamín y a los dos días ya estaba jugando en el alevín. Le gustaba tanto el fútbol que había días que jugaba con el benjamín y luego con el prebenjamín».

El ‘presi’ lo recuerda como un «bicho» en el campo. «Estaba tan delgadito como ahora ya ya se veía que es una futbolista noble, trabajador y muy comprometido con todo lo que hacía. En teoría jugaba en la banda izquierda, pero qué va, era un bicho que aparecía por todos los lados. De niño ya era un chico rápido, era valiente en el campo y no se arrugaba aunque jugara con chicos de su edad. Siempre daba la cara y lo seguir haciendo allá donde va. Encara y lo intenta una y otra vez hasta que se va».

Dos anécdotas de su primer míster explican su mentalidad ganadora y su pasión por el fútbol. «De pequeño recuerdo que lo cambiaba y se me quedaba mirando de reojo. Se cabreaba, pero porque era un ganador y porque siempre tuvo madera de líder a pesar de ser el más pequeño. En el alevín ya era el capitán. El día de su comunión coincidió con un partido de la liguilla de ascenso de alevines y quería jugar. Nos dijo que no quería tomar la comunión. Me llamó su madre desesperada porque Bryan quería jugar ese día. Al final lo convencimos, pero Bryan nos llamaba cada diez minutos para saber cómo íbamos».

De Barbate a Sevilla

Retenerlo en el equipo del pueblo era misión imposible. Quintero, que viajó con sus padres a Sevilla, lo vivió en primera persona. «Bryan pudo jugar en el Betis, fue a probar y gustó mucho, pero no se llegó a un acuerdo. El Sevilla fue a verlo a un Barbate-Marianistas Jerez, Bryan marcó tres goles y al miércoles siguiente ya estaba fichado». El gaditano tenía que hacerse 300 kilómetros dos días a la semana para entrenar.

La familia tuvo que hacer un esfuerzo muy grande en plena crisis. Así lo explica el presidente. «El Sevilla lo ayudó, pero los padres tenían que pedir dinero para gasolina a los conocidos para poder llevarlo a entrenar de Barbate a Sevilla». Se entiende el fichaje del Sevilla, pero aún no su venta. «Aquí seguimos sin entender por qué Lopetegui no lo quería, pero es que desde que ha llegado ha sacado la escoba y ha barrido a todos los canteranos», apunta el presidente.

La familia Gil se ha dejado la vida para que su hijo sea futbolista de élite. El futbolista gaditano desprende valores y lo demuestra en su día a día. «Nadie le ha regalado nada en su vida y por eso no olvida sus raíces. Aquí tiene su familia y su grupo de amigos. Cuando estaba en el Sevilla venía en sus ratos libres al Barbate y jugaba aunque fuera unos rondos», detallaba el presidente. «Hace poco nos regaló 100 balones», apunta Quintero. La conexión con el club es total. De hecho, allí sigue jugando su hermano. «Su hermano se llama Sergio y juega en el cadete. Es muy diferente. Son como la noche y el día. Sergio juega de mediocentro y de lateral».

Bryan es un orgullo en Barbate. Su proyección va dejando «piquitos» económicos en el club. Y ahora lo que se espera es que la cesión del Tottenham al Valencia con dinero de por medio deje algún pellizco más. «Cobramos 8.000 euros con el traspaso del Sevilla al Tottenham y cuando dio el salto a profesional, y ahora hemos preguntado a la RFEF si nos corresponde algo de la cesión porque se ha pagado dinero. A ver si nos cae algo y podemos comprar aunque sea equipajes para nuestros 10 equipos», finalizó.