No salió de titular como Bryan Gil y Eray Cömert, pero Ilaix Moriba fue el otro de los nuevos fichajes que se estrenó este miércoles con el Valencia CF.

El centrocampista guineano, a la conclusión del encuentro ante el Cádiz, confesó en declaraciones a VCF MEDIA que había quedado impresionado con el ambiente de Mestalla.

“No estoy acostumbrado a este ambiente. Me ha gustado mucho que venga el público y lo den todo. Espero que sea así cada jornada, porque nosotros también nos vamos a dejar todo”, confesó Moriba, que ingresó en el encuentro en el segundo tiempo.

En este sentido, señaló que el equipo necesita “a la gente en Mestalla y que apoyen, porque nosotros lo vamos a dar todo”.

"Venimos a darlo todo, no a jugar un partido y a ver qué pasa. A veces se gana, a veces se pierde. Ahora hemos ganado y a ver si el resto también", prosiguió el centrocampista nacido en Conakri.

Felicidad más que justificada

"Estamos muy felices. Sabíamos lo importante que era el partido, Ahora es darlo todo en cada partido. No solo en la Copa, también en Liga. Y poner al Valencia lo más alto posible, que es un equipo con historia y eso no hay que olvidarlo”, aseguró la nueva incorporación del equipo, que admitió que pese al momento complicado del empate “hemos demostrado la garra que tenemos y lo que nos enseña el míster" en referencia a José Bordalás.

Tras su debut, además, explicó que “esta camiseta va a ir a mi casa, con mis padres. Están muy felices y es un detalle para ellos, que son los que más me apoyan. No han podido estar, pero me han animado. He encendido el móvil y el primer mensaje era de mi padre".