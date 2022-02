Hay días y días. Y el 2 de febrero será uno de los peores en la carrera futbolística de Juan Cala. El destino así lo quiso. Tras el episodio racista del pasado curso en el Nuevo Mirandilla con Diakhaby, el central vivió una auténtica pesadilla en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Comenzando por su error grotesco en la acción del 1-0, en la que Hugo Duro le come la tostada, hasta la doble amarilla que le mandó al vestuario antes de tiempo. Maxi le desquició hasta el punto de sacarlo del encuentro, ya con el 2-1 en el marcador.

Y el bueno de Diakhaby, que quiso ser amable con el central, le enseñó la puerta de salida rumbo a los vestuarios. No debió sentarle bien a Cala el gesto del central francés y se encaró con el mismo.

Mestalla, que ya había dictado la sentencia con una tremenda pitada en cada balón que tocaba durante el partido, le despidió con un abucheo unísono.

El comunicado de Cala

No podía dejar pasar la situación el defensa del Cádiz, que emitió ya un día después un comunicado en el que supuestamente dice que no le afectan estas cosas. "Cuando las cosas no salen como uno quiere no hay otra que aguantar todo, confiar en ti mismo, trabajar el doble para revertir la situación e intentar dar tu mejor versión en cada momento.

A seguir que este equipo seguirá creciendo. Los extremismos para los fanáticos… Equilibrio, vamos Cádiz. Solo pienso en fútbol, lo demás del circo me importa cero", zanjó.