Miguel Zorío contempla el anillo de hormigón de la Avenida de las Cortes Valencianas con preocupación. El único empresario que ha presentado públicamente una oferta por el Valencia CF con un proyecto para el club y el estadio atiende a SUPER cargado de documentación e informes acerca de la situación de la ATE. El representante de Marea Valencianista se muestra ‘vigilante’ con los políticos valencianos y muy crítico con la gestión de Peter Lim en la entidad. Está convencido de que acabará el magnate singapurense le acabará vendiendo las acciones.

P: Sandra Gómez afirmó que no se conformarían con cualquier proyecto de estadio. ¿Si es una medianía crees que los políticos aceptarán dentro del plazo de 90 días y mantendrán los beneficios de la ATE?

R: Yo creo en la palabra de Sandra Gómez y ha adquirido compromisos públicos. No sé si el Valencia tiene capacidad para acabar el estadio, creo que Lim no va a poner ni uno y con 80 millones no se puede terminar ese estadio. Sandra siempre ha dicho que el club tiene que presentar un estadio más grande que el actual y por el compromiso público que ha adquirido, el Valencia no va a obtener los beneficios que tuvo en la ATE en ese nuevo expediente que habría que iniciar. Si no tendrían un problema, no solamente de opinión pública, porque estarán beneficiando a una persona como es Peter Lim que quiero recordar, porque es importante, que tiene todas sus empresas en paraísos fiscales y las de sus consejeros en el club también. Lo he dicho en juntas y nadie me ha llevado a un juzgado. Hasta el Valencia ha montado una empresa que está radicada en el mismo edificio que las empresas que han salido en los Papeles de Panamá. Este equipo de Gobierno cuando llegó se comprometió a que no firmaría ningún convenio con un empresario que tuviera empresas en paraísos fiscales.

Dicen que empezarán las obras en octubre de este año. ¿Es viable?

Hay un señor que merece cierto respeto empresarial que se llama Juan Roig, que pone 250 millones de su bolsillo para hacer un Arena y que le ha costado dos años y medio tener una licencia para poder empezar a mover tierras y aquí se está diciendo le vamos a ayudar con licencias anteriores que no sirven o para agilizar trámites y no sé cómo piensan que se puede empezar un proyecto para poner piedras ya en octubre de este año. Es imposible. Y si lo hacen, no es ninguna amenaza pero sí un aviso, vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla la ley, no queremos que se perjudique a Lim, pero tampoco que se le beneficie.

Hablabas de la posibiliad de interponer medidas legales al Valencia por administración desleal si se consuma el proyecto de estadio de cerca de 40.000 espectadores

Con una inversión de 250 millones para irnos a un campo mucho peor y perder los beneficios económicos que te da la ATE es algo claro desde mi punto de vista que es una administración desleal que perjudica a los accionistas y a la sociedad, pero esto lo tendrán que determinar los jueces.

¿Cuál es tu valoración de los tiempos? ¿En qué tiempos nos podríamos mover para que el estadio estuviese terminado en condiciones en cada uno de los casos, en el que no se ejecutase la caducidad y en el caso de que se dé la sustitución del promotor?

El informe de la abogacía de la Generalitat y del secretario del Ayuntamiento dice que este señor ha incumplido, los políticos tienen responsabilidad y tiene que o bien caducar o bien sustituir al promotor. Los políticos han optado por la primera, a mi juicio un error, ya que habría sido mejor mantener la ATE como está y que se fueran pagando las penalizaciones a medida que se fuese incumpliendo. Esto no significa que Lim ha incumplido y se va de rositas, alguien tendrá que exigirle que todo este entorno tendría que estar urbanizado, que debe construir un polideportivo, hay que derribar el viejo estadio (que tiene que asumirlo también Lim). La inversión es brutal y los beneficios también son muy grandes.

Entonces, en relación a los tiempos, opción ‘A’: Si el Valencia de Peter Lim presenta otro proyecto el Ayuntamiento y la Generalitat tendrán que decidir si le dan beneficios urbanísticos o no, pero en todo caso no se puede poner una piedra ahí hasta que no se tengan las licencias y eso en octubre no va a ser.

Opción B: Por la que no ha optado el Consell ni el Ayuntamiento, aunque están a tiempo. La sustitución del promotor. Coger el proyecto inicial, ver de qué manera se pueden mantener las licencias con ese proyecto de estadio de 70.000 o 62.000, que son las licencias que tiene el Valencia. Lim no puede presentarse como promotor porque ha incumplido y entonces nosotros, con la constructora que está detrás, y con tres años de carencia como ya expliqué, no pagando absolutamente nada ese periodo y pagando el estadio a 30 años el Valencia es completamente capaz de terminarlo. Pero evidentemente el que pagaría todo esto es Peter Lim, no se va a ir de rositas. Con esto la ciudad tendría estadio y él se vería obligado a poner muchísimo dinero en el Valencia o a vender, que es el objetivo.

¿Qué crees que va a pasar?

Esta ATE está caducada, todo el mundo lo asume. Si está caducada hay que iniciar un nuevo expediente, porque la ley dice que si tú una obra la tienes parada seis meses necesitas una nueva licencia. Esta obra la paré yo en su día porque después de entrar vimos que no se podía pagar el nuevo estadio. Con esas obras paradas desde 2010, ese proyecto de estadio, lo que hay presentado en el Ayuntamiento es un proyecto de 70.000 espectadores con, por ejemplo, un plan de emergencias adecuado para ese estadio. El nuevo por lo que parece no tendrá las cubiertas que presentó Juan Soler ni el mismo número de asientos… Por lo cual es un nuevo proyecto que tiene que pasar por el Ayuntamiento, por la Comisión de Medio Ambiente, Territorio… un montón de sitios… Y es imposible que el Valencia consiga licencias antes que Juan Roig y hay que hacer las cosas bien, porque los técnicos no pueden permitir que se hagan mal porque tendrían responsabilidad.

¿Y con Lim?

Yo sé a través de un amigo común, que no voy a enseñar los WhatsApps porque son confidenciales, que él le dice que no va a venir más a Valencia “harto de que me insulten, estoy harto de la gestión de Anil, pero me sirve porque es fiel, y de momento no voy a vender”. ¿Sabes por qué? Porque quiere 450 millones porque esto no le ha costado nada y hasta ahí puedo leer. Ya he dicho muchas veces cómo se ha gestionado la compra de este club: yo he estado en contacto con la embajada española en China y me han explicado las subvenciones que recibían los inversores chinos que venían a comprar clubes a Europa por la capitalización se les daba una subvención directa a fondo perdido entorno al 30 por cien y créditos al cero por cien, por eso él capitaliza el segundo crédito y lo convierte en acciones. Los primeros cien millones Bankia se los financia. Si a cualquiera de los valencianistas nos lo hubiesen financiado en las condiciones que le dieron a Lim podríamos haber comprado también el club. Como yo creo que no le ha costado mucho el club él no tiene prisa y mientras que no le cueste mucho más se va a mantener

¿Cómo sería el estadio cuanto a características y en cuanto a costes?

Yo no me he puesto a hacer ninguna línea. Lo que no voy a venir es de enterrador del Valencia CF. El club tiene solución por sí misma y pasa por este estadio. Tenemos que ir a un modelo como el del Atlético de Madrid, que no se va del Calderón para tener un estadio similar, sino porque le Wanda le genera unos ingresos de entre 20, 30 y 40 millones según va el año. Nosotros tenemos que entrar aquí para hacer un estadio que esté entre los 60 y los 70 mil espectadores. El argumento que usa Lim para no hacerlo es que la asistencia media es de 30 mil personas. Pero es muy sencillo, yo me encontré en su momento a un equipo que tenía cinco de los titulares que ganaban títulos con la Selección y una gran plantilla. Teníamos 47 mil socios porque la Federación te obligaba a tener 3.00 de margen para la venta y teníamos 8.000 en lista de espera. Obteníamos unos beneficios por Mestalla de alrededor unos 27 millones de euros al año, si quitas época Covid el Valencia está ahora entre 9 y 10 millones. No sirve como excusa, al valencianismo que está desolado le tienes que animar y eso se hace con un buen equipo sobre el césped y es muy sencillo. En cuanto el Valencia ficha un gestor que sabe de fútbol lucha por Champions, este año sería fácil hacerlo con un buen equipo porque el nivel está muy bajo, es LaLiga más floja he visto yo en los 58 años que tengo.

¿Y cuánto dinero haría falta para terminarlo?

120 millones mínimo, a parte de los que ya hay invertidos, para un estadio de entre 60 y 70 mil espectadores. Pero es que irte a un estadio más pequeño no tiene sentido. Para hacer eso, el Valencia hace años que tenía que haber tirado la grada que hay que tirar y reconstruir Mestalla para quedarse con un estadio de 53 mil, que son los que cabían allí inicialmente. No he visto a ningún club de Europa hacer un estadio más pequeño que el que tenía.

Tebas, sin embargo, ha bendecido la operación

El presidente de LaLiga, que puede ser una persona muy importante en que se solucione todo esto, intento ser siempre muy respetuoso con él por interés de la operación, pero él sabe que lo que dijo el otro día no tiene ninguna defensa.

Desde la Generalitat reconocen implícitamente que la ATE está caducada cuando hablan de otros elementos urbanísticos con los que se puede ayudar al Valencia a terminar el estadio. ¿Qué te parecen este tipo de declaraciones?

Ellos mismos en la decisión del Consell ya lo asumen. En el famoso párrafo que se ha intentado utilizar para otras cosas y que dice: “En el caso de que el promotor de la ATE presente en un plazo de 90 días una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE, en el caso de que el Consell declarara la caducidad aplicaría la competencia especialmente otorgada para decidir si se derogan o no las previsiones”. ¿Qué está diciendo? Si yo caduco, usted tiene 90 días para presentarme su proyecto y yo decidiré si lo que había en la ATE, en un nuevo expediente se lo puedo mantener. Pero hay que iniciar un nuevo expediente. Pero la ATE está caducada. ¿Y sabes por qué lo está? Porque ellos mismos le han pedido informes a los servicios jurídicos y les han dicho: “Este señor ha incumplido”.

Pero es que hay datos que son sofocantes. El servicio jurídico del Ayuntamiento dice: “No consta a este Ayto. que nada de esto haya sucedido por lo que concluimos que la relación contractual con el promotor de la ATE no se ha visto suspendida como consecuencia del COVID” y después dice: “En cualquier caso y como comentario: resulta llamativo que el proceso de venta, según reconoce el promotor en su escrito no se iniciara hasta 2018, siendo así que el mercado inmobiliario en España desde aproximadamente 2012 venía creciendo (...)”. El Valencia no ha hecho nada por vender las parcelas del Viejo Mestalla, no ha cumplido con ninguno de sus compromisos con las instituciones… Y volvemos a los errores iniciales, con los que yo llamo los del power y los del point. Los del power por su empresa, Amadeo, y los del point por el profesor, por Aurelio. Y ahora volvemos a los errores: se les abren los despachos con las alfombras rojas, llegan unos señores con unos papelitos que no son oficiales o simplemente un powerpoint y salen diciendo: “Es que me han enseñado un cronograma” que podía haber hecho mi hijo de 7 años o Epi y Blas en el que dicen que iniciarán las obras en octubre, pero es que esto es imposible. O le han mentido, o le han engañado o se ha dejado engañar o no se ha leído los papeles

Si deciden no aceptar desde las instituciones el proyecto que se presente para el estadio. ¿Qué escenario se abre? ¿Podrían optar por la sustitución del promotor o llegan tarde?

El responsable subsidiario, por ejemplo de la urbanización de aquí (zona nuevo estadio) si Peter Lim no cumple, quién tiene que hacer el polideportivo o urbanizar esta zona es ña administración valenciana, es decir, el Ayuntamiento y la Conselleria, que es lo que ellos quieren obviar. Si esto se embarra, que es lo que creo que va a pasar y que el Valencia de Lim va a llevar a la administración al juzgado para decir que tenía los 80 millones para acabar el estadio y que hay una zona comercial y una zona residencial en el Viejo Mestalla, que ya no la tienen porque la ATE está caducada y con esto terminaremos todo. Mentira. Pero es que si no cumple el Valencia de Lim, tiene que cumplir la administración y esto les va a quemar. ¿Cuál es la solución? Sacar a concurso público igual que se ha hecho con el Arena, que lo hace Juan Roig porque es el único que se presentó. Y yo estoy convencido de que si sale a concurso público los únicos que nos presentaremos seremos nosotros con el proyecto que como siempre digo no es para Miguel Zorío, sino para recuperar el Valencia CF. Eso en el proyecto urbanístico que tiene por ejemplo en Atlético de Madrid alrededor del estadio el Ayuntamiento de Madrid también lo ha sacado a concurso público porque son terrenos públicos y se puede presentar cualquiera. ¿Pero quién se va a presentar para acabar un estadio si no tiene un proyecto para gestionar luego ese club y quedarse la gestión de ese club y devolverlo a los valencianos? No tiene ningún sentido, seremos nosotros. Esto solo tiene un final, como me dijo un señor mayor estas navidades en la Calle Juan de Austria cuando iba andando, que me paró y me dijo:”Solo le pido que no se canse, que queremos tirarlo” y es cuestión de eso, de que no nos cansemos. La oferta que yo tengo presentada en notaría hasta marzo, ya os puedo anunciar que la volveré a renovar porque tengo la confianza de la gente que está detrás y con eso él tiene los pasos muy cortitos para poder tener libertad de acción. Si él quiere vender el club tiene que pasar por Miguel Zorío.

¿Entiende las dudas que puede generar entre el valencianismo no saber quién está detrás de tu oferta?

No necesitan saber qué banco va a financiar la compra de las acciones, lo que tiene que saber es que no es un banco que venga para quedarse las acciones. Es un banco que confía en el proyecto que hemos presentado y en el que llevamos muchos años trabajando y que sabe que luego la recuperación de ese crédito en gran parte va a venir porque vamos a repartir las acciones entre las 60.000 personas que van a estar ahí sentadas (señala el Nou Mestalla). Esto no se hace para que yo me quede el club, sino para que lo recuperen los valencianistas.