Valencia CF y Barça se miden este domingo en un duelo que marcará las aspiraciones reales de ambos conjuntos en LaLiga. Para la cita, Bordalás ya ha empezado a planificar el partido, mientras que los de Xavi Hernández tendrán que medirse este jueves al Napoli en la Europa League. Para el partido frente a los italianos son varias las bajas, destacando especialmente las de Araújo y Ansu, además de los Umtiti y Lenglet que deberían ser una opción ante la baja del uruguayo. A todos estos hay que sumar la definitiva ausencia de Memphis Depay. El atacante neerlandés todavía padece molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda, por lo que no será de la partida ni para el Napoli ni frente al Valencia CF en Mestalla.

Según el diario As, los servicios médicos del club y el staff técnico del conjunto azulgrana han decidido que se vaya con la máxima precaución y no quieren precipitar el regreso de Memphis. De no llegar a Mestalla, se unirá a las bajas de los sancionados Alves y Piqué, así como a las presumibles ausencias por lesión de Ansu, Araújo, Lenglet, Umtiti, Baldé y Ansu.

Memphis jugó su último partido con la camiseta azulgrana el 12 de enero, en el clásico de la Supercopa disputada en Arabia Saudí frente al Real Madrid, por lo que ya lleva un mes fuera de los terrenos de juego.