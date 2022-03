Santi Cañizares ha estallado a través de su cuenta oficial de Twitter por la situación actual del país. La leyenda valencianista ha publicado un mensaje en el que opina sin tapujos sobre España y la clase política, mientras hace una comparación con el Valencia CF y los dirigentes que ahora mismo mandan en el club.

"La situación actual de España me recuerda mucho a la del Valencia cuando llego Lim. Mentiras y engaños diarios del gobierno… como los que que mandaban en el VCF. Y el que no esté de acuerdo es facha. Aquí era resentido antivalencianista. Espero que no acabemos igual, mala pinta". Este fue el tweet que publicó Cañizares.

Además, como respuesta a su propia publicación, el ex guardameta madrileño ejemplificó la situación también con el conflicto entre Rusia y Ucrania: "Hay que buscar un culpable: Putin… Aquí era Bankia… Y así todo…", concluyó Cañizares.