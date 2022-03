Sergio Canales no está al cien por cien. El futbolista es una de las piezas importantes de Pellegrini y en un momento en el que el Betis no está atravesando por el mejor momento de la temporada, el centrocampista cántabro está remando para ayudar a los suyos. No es la primera vez que tiene problemas físicos este curso pero en esta ocasión la dolencia le ha impedido incluso entrenar en alguna ocasión y eso ha despertado cierta preocupación en el Benito Villamarín. Sobre todo por ver cómo el Betis tendrá que remontar el partido contra el Eintracht en la vuelta de la Europa League y en un mes y medio tiene la final de Copa del Rey contra el Valencia en La Cartuja.

El jugador fue duda hasta última hora para ser titular contra el Eintracht de Frankfurt en Europa League, pero finalmente decidió jugar y Manuel Pellegrini lo alineó. El Betis acabó cayendo contra los germanos y el cántabro no rindió al nivel que acostumbra, aunque sí dejó detalles junto a Fekir, el mejor del encuentro. La causa principal para verle algo más incómodo, según ha desvelado Deportes COPE Sevilla, es que está jugado con una fisura en el dedo del pie izquierdo, algo que le genera muchísimo dolor. El futbolista, no obstante, no quiere parar para seguir ayudando a su equipo en un tramo de temporada muy exigente. Bryan Gil llama a la puerta de Luis Enrique El conjunto bético, rival del Valencia en la final de la Copa del Rey en cuestión de mes y medio, está vivo en competición europea, inmerso en la lucha por entrar en UEFA Champions League vía Liga y con la final copera en el horizonte. Es por ello que, a pesar de la dolencia destapada por Deportes COPE Sevilla, el jugador no quiere parar. El compromiso de Canales con el Betis está fuera de toda duda, es uno de los capitanes del equipo, pero su gran voluntad de jugar y ayudar al equipo en todos los frentes puede hacerle llegar lastrado a la final copera. Por eso mismo, el medio seguirá, salvo sorpresa, siendo indiscutible en un Betis que además necesita mejorar el rumbo liguero después de dos derrotas que le han dejado fuera de los puestos Champions League.