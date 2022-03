Con el proyecto del Nou Mestalla en el centro del debate y en medio de declaraciones cruzadas entre miembros de dos de los partidos que Gobiernan en la Generalitat y en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó volvió a ‘mojarse’ alrededor del tema del estadio y del mantenimiento de la Actuación Territorial Estratégica.

En primer lugar, el alcalde expuso en una entrevista a À Punt el asunto de los plazos: “Si no hay ATE se retrasarán las obras. Si no hay ATE habrá otras formas de plantearlo, pero está claro que cambiar toda la base jurídica de una planificación a otra no se hace en cuatro días, sino que conlleva una serie de retrasos. Si la ATE continúa, podremos seguir en marcha con la documentación que hay. A partir de aquí, la continuidad de esta actuación es una decisión que debe tomar la Generalitat, porque es de quien depende y luego nosotros nos someteremos a esa legislación”, explicó Ribó, que quiso dejar claro que el Valencia “debe cumplir sus deberes” y esto es “acabar un estadio el 70.000 personas al que se comprometió” y hacer el polideportivo de Benicalap “que también está en la ATE y es imprescindible acabarlo”.

Ribó, que defendió que el Valencia debe “mantener” el compromiso de hacer un estadio para 70.000 personas, matizó que no se refiere a que haya siempre 70.000 personas en el campo, pero sí “que quepan”. En relación a la capacidad y las condiciones del estadio, el alcalde fue preguntado sobre si aceptaría un estadio para 46.000 espectadores: “No, creo que no. He visto el plano presentado y hay dos niveles. Bajar el aforo no es una tendencia única en Europa, hay estadios que lo han hecho porque normalmente no hay tanta gente, pero sí grandes actos. La posibilidad de ampliar el aforo en los términos que se han planteado, es decir, un estadio al que vaya una cantidad de gente y que para grandes actos se pueda ampliar, no es una locura”, expuso.

El asunto del aforo siguió centrando la entrevista. Ribó siguió defendiendo la necesidad de cumplir con el compromiso de 70.000 espectadores, manteniendo el matiz de que no en todos los partidos de fútbol puede haber tanto público y que una zona “puede estar tapada con una lona para generar una mayor impresión. Eso es una cuestión de proyecto”. Cabe recordar que Superdeporte ya informó que la idea del Valencia es, efectivamente, cubrir con una lona ese tercer anillo en la zona en la que no habrá asientos.

Garantías económicas

Para que las autoridades acepten el proyecto presentado, además de cumplir con los parámetros marcados en cuanto a características, deben aportarse las garantías económicas suficientes de que el proyecto podrá llevarse a cabo. Sobre este asunto, Ribó expuso que ha “leído en la prensa” que tiene una “parte importante” garantizada, más de 80 millones de euros, que no son suficientes para acabar el estadio: “Tiene una serie de garantías que debe evaluar la Generalitat para ver si se cumplen o no”.

Conflicto PSOE - Compromís

A lo largo del día de ayer, Borja Sanjuan acusó desde el PSOE a Ribó de “comprar la versión de Meriton”. El alcalde contestó en la entrevista: "Estas declaraciones no son muy afortunadas, las valoro por la voluntad de trabajar para llegar a acuerdos, pero no son afortunadas. Esta persona me quiere colocar en una posición que no es la mía. Mi posición es otra, la de arreglar y acabar el Estadio en las condiciones que marca la ATE”, expuso Ribó, que aseguró conocer al “señor Meriton” de “una vez o dos” y explicó que su postura no es de Meriton ni anti Meriton: “Lo que yo quiero es que el club cumpla sus compromisos, que acabe el estadio en las condiciones que están planteadas y también el polideportivo. Las declaraciones vienen de una persona que a veces tiene estas salidas, pero las soporto estoicamente".