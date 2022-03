El Valencia CF no ha acudido este viernes a la reunión definitiva para perfilar los detalles del reparto de entradas para la final de la Copa del Rey en La Cartuja. El encuentro estaba previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas entre la RFEF y los clubes participantes, el Betis y el Valencia CF.

Los representantes de la institución valencianista no han acudido al encuentro y desde la RFEF han procedido a cancelar la reunión. Desde la Federación y el Betis, el otro club interesado en que se incrementara ligeramente el porcentaje de asistencia de cada afición, no entienden la postura del club de Mestalla de no acudir a la cita sin un motivo de peso. Cabe destacar que ya se aplazó la fecha de una primera reunión entre las partes porque el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, no tenía la posibilidad de asistir.

La perplejidad ha sido absoluta, más si cabe después de que los representantes del Betis viajarán de forma exprés a Madrid para la reunión tras caer este jueves en Alemania en la Europa League y de ver cómo el Valencia CF no ha alegado motivos para no presentarse.

Según ha podido saber SUPER, Rubiales ha manifestado que la afición no tiene la culpa de la ausencia de los dirigentes valencianistas en la cita y ha tranquilizado a las aficiones confirmando el porcentaje del 40% para cada club que ya se estimó hace unos días. Esto equivale a 20.750 entradas para cada club.