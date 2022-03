La decisión de Iglesias Villanueva en el VAR de anular el gol de Hugo Guillamón contra el Elche CF ha enconado mucho los ánimos en el Valencia CF. Desde la radio oficial del club ha sido Ricardo Arias el que ha cargado con mucha dureza contra la decisión, el estamento arbitral y la Federación: "Existe un contencioso contra la Federación, pues se dice. A ver si hay justicia en el deporte", expuso el trabajador del club, en relación a la denuncia que el Valencia tiene puesta por le reparto económico por la Supercopa de España.

Arias fue más allá: "Venganzas en el deporte no se pueden permitir", explicó, además afeó al colegiado su falta de "personalidad": "Si un árbitro se planta y no quiere escuchar al VAR, lo hace", expuso el que fuera central del Valencia, que añadió que muchas veces el Valencia es quien se ha quejado y no hay ido a revisarlo. "A ver si se acaba esta persecución", sentenció.