Hugo Guillamón ya está concentrado con la selección española absoluta. El futbolista del Valencia CF se ha incorporado a la concentración de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas acompañado por su amigo y compañero Carlos Soler. El combinado nacional inicia sus pruebas con dos amistosos de cara al Mundial de Qatar que dará inicio el mes de noviembre, midiéndose en Barcelona a Albania el sábado 26 de marzo y tres días después en A Coruña a Islandia.

El padre de Hugo, Chimo Guillamón, relató cómo se enteró de la noticia y como felicitó a su hijo: "Le dije 'te lo has ganado porque llevas desde los cinco años luchando por esto'. Veníamos del partido de Elche, nos volvimos en coche con mi mujer y nos llegó un mensaje de Hugo. ¡Conducía yo, no pude hacer nada! le dijimos que disfrute y aprenda, tiene referentes para seguir creciendo. No está Gayà, pero está Carlos, Ferran, Eric... con los que ha coincidido siempre con la selección, él es muy adaptable, no va a tener problemas", dijo en declaraciones al club.

"Creo que le viene pronto, pero se lo merece por lo que ha crecido y lo que ha luchado contra las adversidades. Quiero que haga el Europeo Sub-21 y haga el triplete, pero si viene la Absoluta adelante", señaló.

Papá Guillamón puso en valor sus condiciones de '6' y el papel importante de Bordalás. "Ha jugado con todos los entrenadores. Celades es importante porque fue el primero, luego Gracia, pero Bordalás es el que lo ha encumbrado y el que lo ha confiado en sus capacidades de adaptación y de control de juego. Hace años que debía estar jugando en esa posición, le han descubierto el sitio ideal, pero puede jugar perfectamente de central, quien dice que es bajito... es un central moderno con salida de balón y anticipación. Es otro tipo de central".

Hugo, citado inicialmente para la Sub-21, sustituyó en la lista de convocados de la selección nacional absoluta a Diego Llorente, que causó baja por lesión. El defensa madrileño no pudo completar el último partido de su equipo, el Leeds United, y tuvo que ser sustituido en el minuto 40 al acusar problemas físicos.