Mestalla habló. Y lo hizo en el minuto 19 con un cántico dirigido al palco de autoridades. «¿Dónde están las entradas? ¿Las entradas dónde están?» El valencianismo aprovechó el clásico minuto de protesta para señalar a Meriton por su oscura gestión en el reparto de entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja. El estadio se preguntó dónde están las entradas en alusión a las cerca de 8.000 localidades que la propiedad se ha reservado para sus compromisos y no pondrá a la venta a sus abonados. A la grada no le salen los números. Por eso, dejó claro su malestar por el reparto de las entradas y por la falta de transparencia del club. Con ingenio y sin insultos: ¿Dónde están las entradas? La gente sigue esperando una explicación detallada de todas y cada una de las entradas que se ha quedado el club. Las protestas contra la gestión de Meriton con las entradas de la final de Copa llegaron segundos después de que Mestalla se tiñera de amarillo con los habituales carteles de ‘Lim go home’. La afición, como ya es una norma desde que el público regresó al estadio, entonó sus habituales cánticos pidiendo la marcha de Peter Lim y Anil Murthy: «Peter, vete ya!» y «¡Anil canalla, fuera de Mestalla!».

El cántico de las entradas de Copa volvió a repetirse al final del partido. Alrededor de 300 aficionados desafiaron al frío y se concentraron en la Avenida de Suecia para protestar contra Meriton con el soporte de Libertad VCF, l’Agrupació de Penyes y Espíritu del 86. El valencianismo volvió a salir a la calle para pedir la marcha de Peter Lim y Anil Murthy y se acordó del expresidente Amadeo Salvo. A las nueve de la noche se puso fin a la concentración. Una de las imágenes de la protesta fue un joven aficionado que acudió acompañado a la protesta con un cartel criticando los criterios de antigüedad y fidelidad. elegidos para poder acceder a una localidad. «Señor Anil Murthy, vengo a Mestalla desde que nací, tengo el pase desde los 5 años y ahora tengo 12. ¿No tengo opción de conseguir una entrada para la final de Sevilla?», se preguntaba. La afición se manifiesta contra el reparto de las entradas