José Bordalás no quiere un Valencia conformista y la mejor prueba de ello es qué sucede después de cada derrota, empate o incluso en periodo de fichajes. Para el entrenador alicantino la entidad de Mestalla es grande, no se puede conformar con estar una temporada tras otra en tierra de nadie y tras empatar contra el Rayo Vallecano volvió su discurso más realista.

Preguntado nuevamente por la propuesta futbolística y el hecho de que su equipo no sea más ofensivo, Bordalás volvió a emplear el término «limitaciones» para referirse a carencias que tiene la actual plantilla blanquinegra. «Todos sabemos que en la primera vuelta hemos tenido momentos de dificultad y tenemos que saber el nivel que tiene el actual Valencia», expuso el entrenador valencianista, que el pasado mercado de invierno ‘apretó’ por un mediocentro defensivo, especialmente tras la marcha de Daniel Wass. Ilaix Moriba no está acabando de cuajar y el central que llegó, Eray Cömert, además, sigue en proceso de adaptación.

No es la primera vez que Bordalás hace alusión a las necesidades que tiene su plantilla y que le harían ser más competitivo. En diciembre y enero fueron constantes sus alusiones a que el Valencia no se podía quedar atrás mientras otros equipos reforzaban sus planteles. Su discurso nunca ha sido conformista ni de limitarse a callar y trabajar con lo que tiene, para Bordalás entrenar en Mestalla es el mayor reto de su carrera como técnico y no contempla la opción de ver al Valencia como un equipo que se perpetúe en el ecuador de la clasificación.

«Tenemos ilusión y un reto. Yo me estoy dejando la salud por el equipo pero tenemos limitaciones. Nos faltan cosas. Los chicos lo dan todo y no se les puede achacar nada», fue quizás la declaración más sentida y reveladora. El alicantino reforzó el perfil honrado y luchador de sus jugadores y cuerpo técnico, pero no escondió que ve a un equipo con carencias para responder a lo que se le debe exigir a un club como el Valencia: «Este es un club muy grande con mucha historia, pero a veces tienes limitaciones y todo el mundo sabe las de este club a nivel económico. A todos nos gustaría pelear la Champions y yo me lo dejo todo para pelear».

Falta de oficio

El término que se puso de moda y que en Vallecas volvió a salir a colación es el de «oficio». El Valencia tiene la plantilla más joven de LaLiga y Bordalás siempre ha señalado esta ausencia de experiencia como una importante carencia dentro de su equipo, que ha perdido puntos por falta de pericia en el manejo de algunas situaciones.

La auto-exigencia y lo que Bordalás exige al club le ha generado un choque con Meriton en algunos tramos de la temporada. Especialmente en el pasado mercado de invierno la tensión encontró su punto álgido cuando el entrenador, que en reiteradas ocasiones había señalado que en el club «sabían las necesidades» de la plantilla, decidió apartarse de los fichajes. Finalmente no llegó ningún jugador de corte veterano para compensar esa falta de bagaje profesional.