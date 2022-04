José Bordalás, técnico del Valencia CF, ha sido protagonista en la previa de la final de Copa en La Cartuja y ha pasado revista sobre diferentes aspectos en torno al equipo y a su futuro en el informativo de À Punt.

El técnico valencianista, ha asegurado en primer lugar, que por lo pronto no está pensando en su futuro. Con un año de contrato por delante, al cuestionarle sobre si su futuro en Mestalla depende de ganar (o no) la Copa fue claro. "Ahora no pienso en eso, solo en poder dar un título al club y a sus aficionados".

El técnico quiere convertirse este sábado, 23 de abril, en el primer entrenador valenciano en conquistar una final de Copa del Rey; sería la novena en las vitrinas del club de Mestalla.

Análisis de la temporada

Bordalás también ha asegurado que el éxito o fracaso de la temporada no dependerá de ganar o perder la cita porque "creo que ya hemos superado las expectativas". "Nadie esperaba que estuviéramos en la final y esto es un éxito para el club", ha afirmado.

De igual modo ha expresado que al inicio de la temporada "la Copa no era la prioridad para la entidad", que se propuso "mejorar los dos años anteriores".

Ahora, la cita ante el Betis pone en el horizonte la posibilidad de regresar a Europa, motivo que le da una doble importancia a la cita en Sevilla (clasificarse vía LaLiga ya es muy complicado). "¿Se imagina la 'Bordaleta' por Europa? Ojalá, es la ilusión de todos".

El 'ruido' externo en el club antes de la final

Por último, Bordalá también se ha mojado en torno a la polémica externa del club (rumores de venta del club, polémica del Nou Mestalla, crispación de la afición con Meriton...). "Los profesionales estamos aislados de toda la polémica externa y nos centramos exclusivamente en el partido. Todo esto no nos afectará".