Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha sido protagonista en la previa de la gran cita copera del próximo sábado en La Cartuja. Betis y Valencia pugnarán en la sede de la RFEF por el título copero el próximo fin de semana, y con vistas a la cita, el delantero bético ha opinado sobre diferentes cuestiones, entre ellas el estilo de juego del equipo de Bordalás.

Para el 'Panda' se ha de restar importancia a las acusaciones constantes que llegan desde los rivales sobre el tipo de fútbol que practican los valencianistas porque el fútbol es cambiante e "impredecible". Así lo reconoció en El Partidazo en unas declaraciones recogidas por Radio Taronja. "Se lleva tiempo hablando del fútbol destructivo del Valencia. Igual nos plantan un partido distinto y acabamos perdiendo tiempo nosotros. El fútbol es impredecible", aseguró.

Y es que han sido varios los rivales que tildaron de agresivo al equipo de Bordalás durante diferentes etapas del curso. Otro de los clásicos ha sido cuestionar las 'pérdidas de tiempo' del equipo cuando va por delante, práctica unánime en el fútbol y que de forma injusta se ha ido atribuyendo a los valencianistas.

¿Qué espera Borja Iglesias del Valencia CF?

Ya este jueves, el 'Panda' volvió a ser protagonista ante los medios de comunicación. Al igual que Fekir o Canales, el día anterior, el atacante se sometió a las preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa conjunta con Juanmi.

"Espero un Valencia CF similar al que estamos viendo. Un equipo duro, con gente de ataque muy vertical, muy peligrosos, que te hacen el partido muy complicado desde el inicio. Nos centramos en ver al Betis que queremos ver, sabemos que todo pasa porque estemos bien, seamos el Betis que hemos visto esta temporada, intentar ser protagonistas y generar situaciones de gol. Poner todo lo nuestro”, dijo.

La polémica arbitral antes de la final

Además, Borja Iglesias también ha hablado de la designación arbitral para la cita en La Cartuja, un partido que espera con ansia al tratarse del "más importante de mi carrera". La Federación informó este jueves de la elección de Hernández Hernández para el encuentro.

"El partido se puede dar de mil maneras, tenemos en España muchos árbitros muy capacitados, Hernández Hernández es un gran arbitro, dominará el partido como sabe hacer. Nosotros debemos centrarnos en lo nuestro, en jugar, en intentar ser ese Betis que comentaba antes. Dejarle hacer porque ellos son los que saben. Yo no sé pitar".

Su versión no coincide con la del Valencia CF. Especialmente con la de Bordalás, quien tras el Villarreal-Valencia afirmó que ya no confía en el VAR y pidió profesionalidad para la final. Hernández Hernández es el árbitro del último duelo en el Bernabéu y el protagonista del bochorno que terminó con una denuncia pública del club.

El pasado valencianista de Borja Iglesias

Por último, Borja Iglesias reconoció que será un partido especial. Y es que el gallego se formó unos años en la cantera valencianista. "Jugar contra ellos la final es especial. Siempre remueve momentos. Cuando salí con 14 años de casa me fui a esa cantera y fue una etapa maravillosa en la que maduré muchísimo. Tengo relación con alguno, no he coincidido con los que quedan en el primer equipo, pero sí en la residencia. Les tengo mucho cariño y es bonito reencontrarse, y más en momentos así. Estoy muy contento por ello", zanjó.

