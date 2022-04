Hugo Duro, Bryan Gil, Ilaix Moriba y Omar Alderete. Todos ellos, como el resto de jugadores del Valencia CF, acabaron hundidos tras perder la final de la Copa del Rey ante el Betis de la forma más cruel posible, en una tanda de penaltis. Sin embargo, estos cuatro futbolistas comparten la misma circunstancia. Ninguno de ellos es futbolista del Valencia a todos sus efectos, sino que están cedidos cada uno bajo unas condiciones.

Sin embargo, su condición de ‘cedidos’ no les privó de vivir y sentir el partido más importante del año para el club como unos valencianistas más. El nivel de adaptación, no solo en el equipo, sino también con todo el valencianismo a nivel de unión, ha sido digno de jugadores que de verdad sienten en escudo. Especialmente Hugo Duro y Omar Alderete, que aterrizaron a principio de temporada y, desde entonces, entendieron a la perfección lo que significa jugar con la camiseta blanquinegra.

Tras perder contra el Betis, ambos dedicaron unas palabras al valencianismo. «Seguramente sea la noche más dura de mi carrera», escribió el madrileño en sus redes sociales, acordándose, cómo no, de la afición: «Cuando llegué me dijeron que el Valencia tenía una afición buena y esa persona se quedó corta. Esto me sirvió para darme cuenta que el Valencia tiene que estar entre los mejores de España y cabalgando por Europa, y lucharemos para ello», sentenció el autor del gol, incluyéndose en los planes de futuro del club.

Mucho más parco fue Alderete. El paraguayo escribió «Lo dejamos todo!», tras el encuentro. El Valencia tiene una opción de compra sobre los dos futbolistas. Alrededor de cuatro millones en relación a Hugo Duro y siete millones y medio con Omar Alderete. De aquí a final de temporada el club podrá estudiar y decidir si está en posición de ejecutar las dos opciones de compra, ninguna de ellas obligatorias.

Los más nuevos sienten igual

Bryan Gil, Ilaix Moriba y Eray Cömert fueron los refuerzos invernales del Valencia. Los dos primeros han gozado de mucho protagonismo en el equipo. El de Barbate ha sido titular indiscutible a excepción de la final, donde Ilaix Moriba fue precisamente quien ocupó su lugar en el once. En la final de La Cartuja se alcanzó el ‘summum’ de la unión entre el valencianismo y los recién llegados.

El guineano, algo más discutido desde su aterrizaje en Paterna, se reivindicó con un gran partido, redondeado con la magistral asistencia que permitió a Hugo Duro igualar el choque. «He visto que la gente tiene dudas de este equipo para la próxima temporada y no sé el por qué. Este año también se dudó de nosotros y pudimos llegar a una final de la Copa del Rey. El Valencia es un sentiment que pude descubrir durante este poco tiempo que estuve aquí. Tenemos que estar orgullosos de nosotros y para estos partidos restante y el año que viene no dejar de creer en el Valencia», escribió el guineano.

Por su parte, el de Barbate escribió: «Quizás sea uno de los días más duros de mi corta carrera…Es frustrante trabajar para un objetivo y no lograrlo, pero no puedo estar más orgulloso de pertenecer a este grupo y defender este escudo. Una vez más esta afición no deja de sorprenderme!».

El Valencia no tiene opción de compra por ninguno de ellos, pero su futuro en sus clubes es, a día de hoy, incierto y dependerá de las preferencias de Leipzig y Tottenham. Verlos en Mestalla una temporada más es una posibilidad real.