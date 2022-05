En las memorias de Maxi Gómez la presente temporada no tendrá un papel predominante. El delantero charrúa volvió a tener una oportunidad como ariete titular y su actuación fue realmente decepcionante. Cierto es que el contexto de partido no le ayudó y que su problema no es de actitud, pero el ‘9’ sigue completamente desconectado del gol y alejado de su mejor versión, incapaz de mezclar con éxito con sus compañeros y de encontrar la manera de generarle ventajas a su equipo.

El atacante uruguayo viajó a San Mamés como único punta y saltó al campo sin tener a su lado a Gonçalo Guedes, por lo que José Bordalás depositó en él la responsabilidad del gol. Jugó los 90 minutos, pero los terminó con una estadística completamente reveladora: completó cero disparos. Ni a portería ni cerca de ella, Maxi no dispuso de ninguna situación de remate en toda la contienda. Ni le llegó, ni tampoco fue capaz de generársela, aunque es cierto que Yeray Álvarez le derribó cuando iba completamente solo camino del área. Fuera del área tampoco estuvo demasiado acertado. En otras fases de la temporada el entrenador alicantino puso en valor su papel a la hora de ayudar al equipo en la salida de balón en largo y ganando duelos para desahogar el juego. Tampoco fue el caso en San Mamés, ya que solamente ganó cuatro de once disputados en el aire. Con el balón en los pies tampoco tuvo su mejor día. Dio diez pases buenos de 19 intentados, poco más de la mitad, no logrando generar situaciones de ventaja a la segunda línea, con la que no pudo apenas combinar. Tampoco intentó ningún regate y todo el esfuerzo que puso en las carreras y en tratar de correr al espacio fueron en vano mientras veía como la dinámica del encuentro pasaba por el dominio local y la reducción de ocasiones de entrar en contacto con la pelota. Vídeo: La respuesta de Bordalás al acoso y derribo CERCA DE SU PEOR REGISTRO A falta de tres jornadas para el final y salvo milagro, Maxi firmará la peor temporada de su carrera en el apartado goleador. Solamente lleva tres anotados este curso a pesar de haber salido como titular en el 51 por cien de los partidos. La campaña anterior, su segundo peor registro, marcó un total de siete. Lejos quedan sus campañas en el Celta de Vigo alcanzando los dos dígitos que le valieron su fichaje por el Valencia CF.