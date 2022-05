La Selección Española Sub17 ya está en cuartos de final. La Roja finalizó la fase de grupos en primera posición después de empatar contra Serbia, el equipo con el que pugnaba por esa cabeza del grupo. La clasificación se certificó en el encuentro contra Bélgica y Julen Guerrero apostó por hacer rotaciones para hacer descansar a sus mejores jugadores. Entre ellos el central valencianista de Polinyà del Xúquer, Yarek Gasiorowski, que no actuó en el eje de la zaga de inicio, pero que dispuso de minutos en la segunda parte para no perder rodaje.

El marcador no se movió hasta la segunda mitad. David Mella firmó un gran gol para los españoles, deshaciéndose de dos defensores serbios y finalizando con la pierna derecha en un disparo cruzado que supuso el 1-0 para España en el m.76. Tan solo tres minutos después, Serbia vio como se quedaba con uno menos por la expulsión de Jovan Mijatovic. A pesar de tener uno menos, no obstante, los serbios consiguieron empatar de penalti con el tanto de Milosevic desde los once metros. Primer gol recibido por España en el torneo.

FICHA TÉCNICA

España: Quetglás; Sogorb, Boñar (Yarek Gasiorowski, m.55), Keddari, ‘Yusi’ ; Mendoza (Gerard Hernández, m.55), Susoho (Antonio Moreno, m.55), Mella (Carvalho, m.88); Moreno ( Rodríguez, m.74), Álvaro Ginés y Fortuny.

Serbia: Lijeskic; Simic (Kovacic, m.82), Majstorovic, Serafimovic, Bukinac; Dekic (Nedeljkovic, m.75), Stankovic, Dzodic (Vukičević, m.63), Sijivic; Milosevic y Mubanj (Mijatovic, m.63).

Goles: 1-0, m.76: David Mella. 1-1, m.88: Milosevic.

Árbitro: Willy Delajod (Francia). TA a Sogorb (m.6) y expulsó a Mijatovic (m.74 y m.78)