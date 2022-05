La destitución de Murthy como presidente del Valencia, además de caer como una bomba en la capital del Turia, tuvo su eco en el país donde Peter Lim manda de forma telemática sobre el club de Mestalla: Singapur.

El país soberano insular de Asia se hizo eco del cese de Anil a través de sus medios de comunicación referencia, ‘The Straits Times’, y habló sobre los motivos de su salida del conjunto valencianista mencionando, y poniéndolo como detonante, los audios que publicó Superdeporte.

El rotativo en cuestión puso el foco en cómo Anil Murthy “habló despectivamente del multimillonario propietario del club, Peter Lim, y describió al Liverpool y Newcastle, hogar de dos de los clubes de la Premier League, como ciudades "s***"”. Además, se pronunció sobre la intención de Anil en “matar a los grandes jugadores del Valencia en los medios de comunicación si forzaban una salida”.

Por otra parte, ‘The Straits Times’ rememoró el famoso comunicado del exdiplomático comentando que quiso responder a la controversia en la que dije que los audios de SUPER fue una “campaña para difamar al Valencia CF.

"Estoy aquí para aclarar las cosas, porque no tengo nada que ocultar. Estamos en una situación surrealista. Estas cosas están sin duda relacionadas con el 'movimiento' organizado para dañar al club, dañar al equipo y dañarnos a todos en el último partido de la temporada el sábado". No en vano, constrata con el comunicado de su cese. "La junta desea aclarar que el contenido de las conversaciones filtradas entre Anil Murthy y varios terceros son las opiniones personales de Anil Murthy y no del Valencia CF".