Luis Enrique alucina con Carlos Soler. En una nueva entrega de Área Técnica, una charla del seleccionador sobre diferentes facetas del juego, el seleccionador se refiere al capitán valencianista.

En cuestión se refiere al jugador en un momento concreto, cuando confiesa que una cosa es lo que un futbolista aporta en su club y otra bien distinta es el potencial que tiene y todo lo que además puede aportar en un entorno como el de la Roja.

"Cuando venimos nos encontramos con muchísimos jugadores. Una cosa es lo vemos con sus equipos y otras cosas es lo que podemos adivinar que pueden hacer, aunque en sus equipos no lo hacen, y queremos que hagan con la selección. Luego te encuentras sorpresas y ves a jugadores que en un entreno dices... ostras. Por cómo se perfilan, solo por la actitud que tienen cuando pierden balón, solo por cómo reaccionan ante una acción cualquiera, en función de esos pequeños detalles nosotros ya vemos cosas. Lo que veíamos se convierten en una cosa...", explica.

"En el Valencia CF hay un jugador como Soler que me vale como ejemplo", amplía. "Yo lo veía en el club y pensaba, en la sub-21, que me gustaba. Hasta que no lo he tenido entrenando con nosotros no me he dado cuenta de que reúne todo lo que necesitamos para un interior y todavía nos aporta más cosas de las que pensábamos que no tenía, además del nivel físico que cualquier jugador de alto nivel tiene..."

Futuro en el aire

El elogio del técnico de la selección llega en un momento clave para Carlos Soler. Su futuro está abierto y se avecina un mercado de verano con 'curvas'. Hace unos meses confesaba que su deseo era el de seguir en el Valencia CF, pero que se debían dar "unas condiciones".

Ahora el club necesita vender y después de no haberle ofrecido un contrato a la altura del estatus deportivo que merece, su futuro está en el aire. De hecho, es uno de los que podrían salir este mismo verano en forma de traspaso (porque acaba contrato en 2023) y ya se habla de un paso al frente del Atlético de Madrid.