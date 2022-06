"Buenas tardes a todos. Hoy es mi primera vez en Mestalla y en València. Para mí es un orgullo y un honor entrenar a este equipo. Gracias al propietario, Peter Lim, a la directiva que me han ofrecido esta posibilidad. Espero trabajar porque tengo un trabajo muy duro. En el cuerpo técnico no tenemos miedo y pienso que podemos hacer un gran trabajo. Cuando hablo de mi equipo, me gustaría hablar de un equipo de 55/60 personas que son las que trabajarán con el vestuario. Es mi mentalidad. Tenemos respeto por todos y es mi mentalidad. Pero miedo, nunca"