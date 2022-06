Carlos Soler fue protagonista en rueda de prensa tras el triunfo de España (2-0) ante República Checa. El centrocampista del Valencia CF, tras anotar un gol en el encuentro de la UEFA Nations League que le dio de nuevo el liderato de grupo a la Roja, se refirió a diferentes aspectos, entre ellos a su futuro.

Y todo después de anotar y cerrar una temporada 21/22 en la que ha batido récord y ha vuelto a 'señalar' a Meriton por su pésima gestión. El motivo, que esté cerca de salir como consecuencia de la penosa gestión de Meriton que ha puesto al club en una situación límite a nivel económico (necesitan vender) y que el club no haya sido capaz de convencerle con un proyecto deportivo acorde a su estatus y a lo que merece para seguir progresando futbolístiamente.

"No tengo noticias de que me hayan puesto una fecha límite para decidir mi futuro. No me gusta precipitarme", aseguró el centrocampista, que después de haber esquivado anteriormente la cuestión en torno a su futuro -dijo que ahora solo pensaba en sus vacaciones- sí entró a valorar su situación personal.

"No tengo noticias de que me hayan puesto una fecha límite para decidir mi futuro. No me gusta precipitarme"

"No quiero que los rumores se conviertan en en que cada día me quiere un equipo distinto", añadió posteriormente el valenciano, que tiene tras sus pasos a distintos equipos, aunque el Atlético lleva la iniciativa sobre el Barça y la Juventus.

Carlos Soler firmó su tercer gol en nueve partidos con la Roja y sumó una vez más argumentos para cumplir su sueño de ser seleccionado por Luis Enrique para ir al Mundial de Catar, objetivo por el que luchará y trabajará."Me hace mucha ilusión estar con la selección con este grupo tan bueno de compañeros. Ojalá volver en la próxima ventana y poder ir al Mundial también. Seguiré trabajando por ello", expresó.