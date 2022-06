El futuro de Carlos Soler sigue abierto. El internacional con España, capitán y uno de los emblemas de la afición dentro del vestuario del Valencia CF, es uno de los principales candidatos para salir este mercado de fichajes en un contexto de urgencia.

Las cuentas están en números rojos. De hecho cada verano más, pese a que la plantilla cada año también es más débil. La necesidad de traspasar futbolistas es extrema. Ya lo desveló Anil Murthy, en privado, en las conversaciones que Superdeporte sacó a luz hace unas semanas. Y también lo hizo José Bordalás, en público, en la primera rueda de prensa posterior al escándalo de los audios de Anil, en la que reveló que el club está obligado a vender "por valor de 65/70 millones de euros".

El futuro de Soler está abierto, aunque el Atlético ya se ha posicionado en la carrera por el centrocampista. Eso sí, no hay todavía nada decidido y ahora queda en manos de Soler, que también fue ofrecido hace unas semanas al Barça y despierta el interés de otros clubes europeos, elegir su destino.

Del "optimismo" en marzo a los Audios de Anil

Su situación es compleja. El proceso de negociación se ha ido prolongando los últimos meses sin llegar a buen puerto y el club buscará venderlo a toda costa este mercado para evitar una salida gratis el próximo año. Cabe destacar que, al terminar en junio del 2023, podría negociar ya con cualquier club en enero.

El respeto del futbolistas por el club siempre ha sido enorme. De hecho, a finales de marzo concedió a SUPER una entrevista durante otra concentración con la Roja y habló de la renovación. La veía con buenos ojos, era "optimista". Soler aseguraba que se estaba "trabajando en ello", que "siempre" había dicho que "nos gustaría seguir" y que el club ya sabía sus exigencias. "

"El club sabe lo que pedimos, no lo que pedimos, sino lo que creemos que sería bueno para continuar y para mí estar en tu casa, con tu gente, con tus amigos, en el club de tu vida... con siete años llegué, son 18 años y cada vez que lo pienso no me lo creo que sean tantos años... sería súper especial renovar", dijo. "Nunca se sabe en el fútbol", matizó, pero "a mí me gustaría continuar, pero se tienen que dar las condiciones y eso se lleva obviamente en secreto", expresó.

La situación fue avanzando y el Valencia CF nunca fue capaz de convencer al futbolista con el contrato de acuerdo a su verdadero estatus dentro del vestuario. Tampoco con el proyecto. El detonante pudo llegar con los Audios de Anil desvelados por SUPER. El ya expresidente llegaba a decir "si Soler sale gratis le mato con toda la prensa", en referencia a una campaña de desprestigio que tenía en mente si el canterano no dejaba dinero en las arcas del club.

Futuro abierto para Carlos Soler

Por lo pronto, en España el cuadro rojiblanco ha dado el primer paso para intentar convencerlo y ficharlo este mercado de verano. En el Wanda se reencontraría con Wass y Kondogbia, dos excompañeros en Mestalla, pero hay otras opciones. Ahora Soler está centrado con la selección española. En esta ventana todavía quedan dos partidos importantes de la UEFA Nations League ante Suiza y la República Checa. Y por delante, un verano movidito...

Bordalás, en su despedida, se mojó al respecto. "Son dos jugadores importantísimos (también Gayà). Son super-jugadores", explicó el entrenador. Sin embargo, también apuntó que la decisión también está en manos de los futbolistas: "Son patrimonio del Valencia CF y deberían continuar aquí, es lo que a mí me gustaría pero a partir de ahí está la decisión que ellos tomen".