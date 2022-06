Desde la Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF) han realizado un comunicado en sus redes sociales sobre el descuento en el pase que reciben aquellas personas titulares de más de once acciones. En sus tweets, además, lanzan varios dardos a 'Libertad VCF' aunque no los mencionan de forma explícita.

Después de presentar las cuentas anuales en las que el Valencia CF reflejaba una situación de causa de disolución que Peter Lim tuvo que corregir con la capitalización de un préstamo al club, el máximo accionista convocó una segunda ampliación de capital en la que suscribir acciones.

A esta ampliación se pudo ir de forma independiente, pero también agrupada. En el comunicado, la APAVCF expone que todos aquellos que compraron a través de ellos sí tenían descuento porque se la transmisión de la titularidad fue directa :"La gente que compró acciones mediante algún grupo fuera de la APAVCF deberían comprobar si ya tienen las acciones a su nombre y escritas en el LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES de la entidad VCF a 21/05/2022, señalan, además de destacar que ellos "informan sin engañar" y explicar que la transmisión se debía hacer antes del 21 de abril para tener descuento en el pase.

El método de Libertad VCF

Este colectivo convocó una rueda de prensa para explicar cómo pensaban ir a la ampliación de capital y las razones. "El derecho de suscripción es de una acción por cada 1.41 que se posean (los que tengan una acción no pueden acudir), por lo que no pueden mantener su porcentaje). A los propietarios de once acciones le corresponde un derecho de suscripción de 7.80, pero solo se pueden suscribir acciones enteras, tendrían que ir con siete" explicaba José Pérez, quien señaló que muchos accionistas perdían de esta forma su derecho a suscribir 0,8 acciones y que haciéndolo de forma conjunta se agruparían los decimales para no perder el derecho a suscribir un buen número de acciones.

El plan pasaba por la captación de los fondos, la adquisición de las acciones y, por último el reparto de las mismas entre los que habían suscrito. Desde la asociación confirman a Superdeporte que se están siguiendo los plazos que marcó el Valencia CF y el 30 de junio se hará la escritura pública de estas acciones. Debido al importante número de personas que suscribieron acciones a través de Libertad están yendo a la notaría, según el colectivo, entre 20 y 30 personas diarias. Asimismo, recalcan que explicaron perfectamente los plazos a todos los suscriptores y que no han recibido ninguna queja al respecto.