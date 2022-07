10:57

¿Qué le parece que Ribó acepte los 66.000 asientos del Nou Mestalla?

Sandra Gómez: "La valoración es que ya es el tercer anuncio que viene Meriton a hacer al Ayuntamiento y ninguno de los previos se han cumplido. Meriton tiene que ser sinónimo de prudencia ante los dirigentes públicos. Represento a los valencianos y hay falta de credibilidad que han demostrado en este asunto. Mi labor es verificar si cumplen con la administración pública. Ya se han hecho tres anuncios. Hace justo un año se anunció que se haría un polideportivo que no tenía paredes y que el Ayuntamiento aprobó la ATE. Nosotros dijimos que no había acuerdo. En noviembre se anunció que iba a ser el mejor estadio del mundo, con placas fotovoltaicas, y era más pequeño que el viejo Mestalla. Nada se materializó. También dijeron que las obras empezarían en septiembre y no hay señales. El Valencia se ha ido acercando a las alegaciones de la ATE, pero pelearemos para que se acerquen a los 70.000 y que haya restauración, servicios... a cambio de derechos y plusvalías tienen que cumplir. Me parece sorprendente que se vuelvan a cometer los mismos errores. Mi labor es que las empresas privadas cumplan con los requisitos urbanísticos. Me reuní con Lay-Hoon hace 72 y el mensaje es el mismo, pero quiero ser prudente".