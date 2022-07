El dinero procedente de Oriente Medio lleva años entrando en la industria del fútbol. Si el Paris Saint Germain está controlado por un fondo de inversión ligado al gobierno de Catar, el Manchester City a Abu Dabi o el Newcastle por Arabia Saudí, la familia real de Dubái busca entrar en el negocio y habría puesto sus ojos en LaLiga, según el rotativo Voz Pópuli.

El hijo del Emir, el príncipe H. H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum de 39 años es la persona que anda detrás de esta inversión en el campeonato español y según el citado medio el primer sondeo ha girado alrededor del Valencia CF. Es más, relatan que el príncipe ya habría visitado as instalaciones del club a mediados de mayo, así como las inmediaciones del área donde se ubican las obras del Nou Mestalla.

Desde el entorno del inversor habrían conocido también la situación financiera del club, una coyuntura económica que no les habría terminado de convencer debido a que el Valencia tiene más de 200 millones de deuda a corto plazo y la situación del estadio todavía paralizada. Además, Peter Lim solicitaría 450 millones por el club.

En Voz Pópuli también citan fuentes cercanas al Emir, quién les respondió lo siguiente: "El dinero no es problema, lo del Valencia no encajó porque, simplemente, no le gustó el proyecto", señalan. De momento desde el club señalan que las acciones de Lim no están en venta, la última en hacerlo fue Layhoon desde Meriton.