“Meriton no sabe administrar sus acciones”

Jaime Navarro está llevando la demanda que busca poner punto y final a la estancia de Meriton en la gestión del club. Representando a un accionista del Valencia, el abogado valenciano especializado en litigar con los gigantes del ecosistema financiero está metido de lleno en una causa para conseguir la nulidad del contrato de compraventa de las acciones de la entidad que se llevó a cabo en 2014. Como primera parada, y para tratar de salvar al club de sus propios gestores y de la deriva económica que atraviesa el club, ha solicitado al juez que nombre una administración judicial que enderece el rumbo de la entidad de Mestalla para, según él, “que quede algo que recuperar”.

Para hacerlo didáctico: ¿Qué es lo que solicitan al juez con este escrito de medidas cautelares?

Tenemos interpuesta una demanda para que se declare nula la venta del club a Meriton de 2014. ¿Por qué? Porque se hizo contra muchos artículos del código civil, del código de comercio y de una ley que entraba en vigor ese mismo año, la de “Transparencia y Buen Gobierno” que impide tomar esas decisiones sin atender a requerimientos notariales que habíamos hecho nosotros, en los que en esencia pedimos que se nos explique porque se había elegido a Meriton y no a otras ofertas. Metidos en esta causa, en la vista que se celebró en febrero los demandados, que son Meriton, la Fundación y el Valencia CF decidieron darle al pleito la cuantía de 100 millones de euros a pesar de que nosotros, los demandantes, defendíamos que era de cuantía indeterminada porque cuando pides la nulidad de un contrato se deben anular ese y todos los derivados, por eso defendimos que era muy pronto para saber las consecuencias económicas de todo esto, máxime en la situación de total opacidad que tenemos con el club y que hay muchas cosas que investigar. El juez hizo caso a sus abogados argumentando que así tendría mejor examen en el Tribunal Supremo con mayor cuantía en un juicio que va a ser largo y le dio esa cuantía de cien millones y no la que pretendíamos que era la de indeterminada.

La gente se está haciendo muchas preguntas acerca de la provisión de fondos de 100 millones. ¿Puedes explicar en qué consiste esta provisión?

Según el Plan General de Contabilidad tienes una obligación de poner una provisión contable, que es como una partida de gasto, para tenerlo dedicado a ello por si pierdes y tienes que aportar esos 100 millones que tú mismo como demandado te has dado como cuantía de la causa. Esto significa tener un gasto más de 100 millones al año que en este caso lo han asumido ellos de forma voluntaria.

¿Puede aseverar que fue el Valencia la parte que pidió esa provisión de fondos?

Así fue. Los abogados de los tres (VCF, Fundación y Meriton), al unísono. Nosotros insistimos al juez que tratándose un pleito de nulidad no sabíamos que cuantía tendrían que restituir las partes en caso de declararse nulo el contrato y que era pronto para estipular esta cuantía. Pero ellos se empeñaron en que la hubiese de 100 millones.

¿Para la parte demandante qué perjuicio tiene la fijación de una provisión tan alta?

No sé si ellos nos querrán amedrentar por si perdemos el pleito con las costas, pero eso a nosotros nos da igual porque para nosotros lo primero es salvar al Valencia. Si como letrado te empeñas en convertir un pleito anónimo y con una cuantía irrelevante en un pleito de 100 millones significa que estás pensando en tu minuta y es una cosa que le voy a explicar yo al juez el día de la vista porque al final estás pensando más en la minuta que en tu empresa. Y yo quiero que las acciones estén bien guardadas con un buen administrador porque Meriton no sirve para administrar sus acciones.

¿Qué sentido tiene que lo solicite el club?

Eso explico en el escrito de medidas cautelares. “¿En que manos está el club, señoría?” Esto se explica por sí solo. Ese mes de febrero el Valencia estaba ampliando capital para dejar de estar en causa de disolución por pérdidas acumuladas que hacían menguar el patrimonio neto. El mismo mes que estás transformando en acciones más de 60 millones de euros en préstamos de Meriton al Valencia, en teoría perdiendo el derecho a cobrar ese dinero, tus representantes en un procedimiento judicial de forma gratuita e innecesaria le otorgan al pleito una cuantía de 100 millones de euros cuando el demandante está, humildemente, diciendo que la cuantía es indeterminada.

El club, a pesar de pedirlo, no ha provisionado esos 100 millones en sus cuentas. ¿En qué situación queda legalmente?

Se le puede requerir para que lo haga. Ellos lo pidieron, pero llega el momento y no lo reflejan en las cuentas. Cualquiera con un interés legítimo puede hacerlo, la parte demandante, un acreedor del Valencia CF… se lo puede requerir.

Ha habido muchas críticas a la postura de justificar la entrada en vigor de la administración judicial con el argumento de que esos 100 millones harían al Valencia entrar en causa de disolución

El 30 de junio se cerró el ejercicio contable del Valencia y Layhoon reconoció que habría unos 50 millones de pérdidas del tráfico ordinario del club. Si a eso le sumas los 100 millones de provisión, ya tienes unos 150 millones de pérdidas, sin entrar en otras cuestiones ocultas que hay en la contabilidad del Valencia CF. 150 millones de pérdidas cuando tienes un capital social que después de la ampliación no llega a 60.

¿Cree que el juez va a atender a este argumento de que esos 100 millones de provisión más los 50 revelados por Layhoon como pérdidas son causa suficiente como para entrar a valorar la entrada de la figura de la administración judicial?

Nosotros a cualquier juez siempre le pedimos que cumpla la ley. Aquí la Ley de Sociedades Anónimas tener pérdidas de esta cuantía con el capital social que tiene el Valencia te obliga a disolverte. Si estamos en un pleito pidiendo que se anule la venta de las acciones y durante este pleito surgen pérdidas que ponen en riesgo que el objeto que pedimos sea devuelto puede desaparecer por pérdidas económicas, el juez tiene la obligación de velar porque ese objeto esté íntegro. Entonces claro, si además se advierte que se están tomando decisiones en contra del Valencia sin ninguna necesidad, nosotros tenemos que velar porque el club tenga la mejor situación económica y si seguimos con este carrusel de pérdidas no habrá nada. El juez tiene un deber especial de que el objeto del pleito sea protegido. Y en una situación en la que los administradores de la sociedad no saben lo que llevan entre manos, lo mejor es que un profesional de los que hay en el juzgado y que tiene el juez en una lista de administradores que saben gestionar empresas en crisis tome la manija de la administración y él la supervise, de manera que podamos salvar el objeto del pleito, el Valencia CF.

¿Cómo sería el día siguiente del club a que el juez decretarse esta administración judicial?

Es muy flexible. Podría quedarse una parte de la gente que hay, como por ejemplo patronos de la Fundación, quedarse incluso una parte de la dirección y el juez nombrar un interventor simplemente. O también podría relevarlos a todos. Tiene un poder muy grande el juez para ello. Es un día de después normal como lo tuvo el Atlético de Madrid o el Levante en su día también y a los dos clubes los salvó.

¿Cuánto tiempo podría durar?

El objeto sería evitar que el Valencia siguiese en esta situación económica tan deplorable. Cuando se remontase dejaría de tener sentido esta administración judicial.

Pues según mi interpretación del Código Civil, su artículo 1445, que dice que no existe compraventa si no hay precio cierto y cosa determinada, yo entiendo que es un contrato nulo de pleno derecho, ya que estos artículos son normas imperativas.

Centrándonos en la ¿En qué se fundamenta vuestra posición para demostrarlo?

Nosotros desde el 2014 teníamos noticias de socios que estaban interponiendo requerimientos notariales para saber porque se había elegido a Meriton y desechado las demás ofertas. Nadie ha contestado nunca en estos años y como ese año entraba en vigor la “Ley Transparencia y Buen Gobierno” que obliga a las empresas que reciben subvenciones públicas, caso del Valencia, que tenía por ejemplo un aval por parte del IVF de 6 millones o los propios préstamos de Bankia que por aquel entonces tenía el 60 por cien de accionariado del estado, pues tenía la obligación de dar estas explicaciones y no las dio. En 2021 mi cliente se entera de todo esto y cursa su requerimiento a través de notario para tener toda esta información. A partir de aquí nos damos cuenta de que no existe ningún contrato, también porque en noviembre del 2020 unas declaraciones de Mateo Castella, patrono de la Generalitat en la Fundación en las que dice que de desoyó un informe de Mariano Durán, decano del colegio de abogados de Valencia y todo esto unido da lugar a nuestra demanda. Se ha vendido un club histórico como el Valencia sin una sola obligación y la además no se esta cumpliendo esta Ley de Buen Gobierno porque no se explica porque se ha hecho esto así. Y en el Código Civil hay una serie de artículos que obligan a especificar lo que se vende, a qué valor, su estado, los inmuebles… Luego hay otro artículo que te dice que si no está clara la intención de las partes sobre un contrato, el contrato es nulo. Y en uno en el que te venden todo el club simplemente por venderte las acciones y no te dicen ni sabes cuanto valen cada uno de los estadios que te han vendido, las instalaciones deportivas, pisos y demás inmuebles y no hay ningún detalle de nada. Pues según mi interpretación del Código Civil, su artículo 1445, que dice que no existe compraventa si no hay precio cierto y cosa determinada, yo entiendo que es un contrato nulo de pleno derecho, ya que estos artículos son normas imperativas.

¿Qué opinión le merecen las voces que afirman que esta demanda no tiene recorrido jurídico y que no llegará a conseguir la nulidad de la transacción de las acciones de una entidad privada?

El derecho no es matemática. Pero te cuento una anécdota, también nos decían que estábamos locos cuando en 2011 ganamos la primera demanda por las preferentes en España, también nos lo dijeron con la primera de Lehman Brothers y la ganamos también. Tenemos las mayores sentencias al banco Santander, que es el primer banco de España y el quinto del mundo. Si uno se plantea las cosas como imposibles no se haría nada, pero sí se tiene razón y creo que esta demanda, en la que se citan artículos que no están cumplidos y son obligatorios, la tiene. Que tengamos un juez al que no le tiemble el pulso y aplique la ley como es o no es otro problema. Ahora habrá un primer juicio, luego iremos a la Audiencia Provincial, apelemos o nos apelen y después de fijar una cuantía de 100 millones tendrá fácil acceso al Supremo. Tengamos razón o no es un pleito de 6 o 7 años.

¿Confía en el sistema judicial?

Totalmente. La tengo porque hemos ganado el 90 por ciento de las sentencias a los bancos y estas primeras sentencias que te contaba. Por ejemplo la primera que le ganamos a Lehman Brothers en España el primer juzgado nos dijo que no y luego la Provincial nos dijo que sí. El partido es largo y tiene idas, vueltas y hasta prórrogas.

Ha dicho que el juez tiene que querer cumplir la ley

Claro. Porque para determinar esta cuestión hay que tener cierto valor dentro de la profesión porque lo más sencillo es intentar quitarte el asunto de encima. Porque claro, decretar que debe devolverse lo entregado en el 2014 y todos los contratos derivados, porque hay una nulidad en cascada… Habría que hacer una auditoría y estar ahí. Hay gente que vale para estas cosas y gente que igual les viene grande. Me gustaría que el juez tuviera el valor de ver que esta es la oportunidad de que estas personas sean relevadas de la gestión, entre otras cosas para beneficio del propio accionista mayoritario porque se está demostrando que Meriton no gestiona bien el club y que está perdiendo dinero. Entonces si lo coge una persona del juzgado seguro que ganarán valor sus acciones. Tengo que convencer al juez que esto es por el bien de todos.

¿En caso de lograrlo, cómo sería el día después de la nulidad de la venta?

Pues se anula un contrato y hay que ver qué se han entregado las partes. Hay mucha experiencia haciéndolo con los bancos aquí en Valencia. Este es más complejo, pero se hace una auditoría, se ve que ha entregado cada parte. Por ejemplo, ver los sueldos que han cobrado los señores de Meriton, que se habla de cerca de 20/25 millones de euros anuales. Habrá que ver porque la deuda ha aumentado de 200 millones a más de 400. Todo eso se debería ver en el proceso de liquidación del contrato.

¿Meriton podría alegar que la inversión realizada en el club le tendría que ser devuelta?

Sí, pero nosotros sabemos que un hombre que está a 8.000 kilómetros no está aquí perdiendo dinero. Confiamos en que con la liquidación el saldo salga favorable al Valencia. Habrá muchas cosas que explicar en este proceso.

¿Qué responsabilidad jurídica tendrían los patronos de la Fundación? ¿Y Salvo y Aurelio Martínez?

A Salvo y Aurelio los accionistas que quieren le están interponiendo una serie de demandas en las que simbólicamente les pedimos 1.900 euros por vender el club de nuestra vida sin ningún tipo de explicaciones y sin que el comprador firmase ni una sola garantía. Lo único que ha aparecido es el contrato de compraventa de las acciones, pero no ningún informe de PwC ni de ninguna entidad que explique porque se escogió a Meriton y se desechó otras opciones. Entendemos que deben indemnizar a los accionistas por la cuestión moral de que se venda su empresa de esta manera y por las pérdidas que está soportando por esta gestión.