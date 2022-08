La más que posible llegada de Nico González a modo de préstamo no daría por cerrado el mercado de fichajes del Valencia CF. El club sigue trabajando en varias operaciones de forma paralela para que Gennaro Gattuso disponga de la mejor plantilla posible en su primera temporada en Mestalla. En cualquier caso, cualquier posible refuerzo está completamente condicionado a la operación salida, en la que Maxi Gómez aparece como el principal nombre propio.

Gattuso fue muy claro en la rueda de prensa posterior al Trofeo Naranja. El equipo necesita refuerzos y más aún tras la salida de Gonçalo Guedes. El escenario ideal para el conjunto blanquinegro sería reforzar cada línea con al menos un futbolista, pero la situación económica no lo pone fácil. En el centro del campo Nico está a un paso de hacerse oficial, pero eso no frena la operación Arthur. La llegada del brasileño es complicada por otras cosas. En primer lugar por su salario, inasumible para el Valencia y, en segundo lugar, porque ocupa plaza de extracomunitario. Hay más alternativas. El nombre de Bakayoko ha perdido fuerza en las últimas semanas, pero durante los primeros días de mercado la opción cogió mucha vida. A Gattuso le gusta mucho el francés y por eso no es una opción descartada, aunque sí difícil. El abanico de opciones para el centro del campo lo completa Ilaix Moriba, aunque con menos papeletas. El guineano terminó su etapa en Mestalla muy contento y vería con buenos ojos regresar. El club se plantearía hacer un esfuerzo por él pero no es la primera opción.

Igual de prioritario es reforzar el centro del campo que el centro de la zaga. Así lo transmitió ‘Rino’ tras vencer a la Atalanta. La marcha de Alderete dejó a la plantilla sin el central que más minutos disputó la pasada temporada con Bordalás. El Valencia también peina el mercado en busca de un zaguero que encaje en el perfil que busca el técnico italiano, aunque de momento no se ha avanzado en ningún nombre. Además, todavía no se descarta que la secretaría técnica reciba una buena oferta por Diakhaby. Durante las últimas semanas medios turcos han informado del interés de algunos equipos otomanos en el central galo, pero en ningún caso ese interés ha cogido forma.

Opciones de fichajes para la delantera

En el ataque, el trabajo tampoco está acabado. El Valencia ha perdido con la venta de Guedes al jugador más determinante del equipo. Cierto es que las dos únicas caras nuevas hasta ahora, Samu Castillejo y Samuel Lino, refuerzan precisamente esa parcela, pero la plantilla sigue pidiendo a gritos incorporaciones. Keita Balde es uno de los jugadores con los que el Valencia ha contactado. En concreto con su agente. El pasado mercado invernal ya fue una opción que finalmente no llegó a concretarse. Bryan Gil también está en la recámara, aunque en las últimas semanas había otros equipos por delante. Uno de ellos la Real Sociedad, que ya se habría retirado de esa puja. Sin embargo, la venta relámpago de Guedes podría haber acercado posturas con el extremo de Barbate para volver a unir caminos. Un perfil distinto, pero también necesario, es el de Cavani. El club ha tanteado al ‘9’ uruguayo por su empeño en continuar en Europa y su predisposición a jugar en España. Sin embargo, el charrúa tiene más pretendientes y es una operación difícil, pero no descartada.

El ‘bloqueo’ de Maxi Gómez

Para que entren, primero hay que dejar salir. Y el que más cerca está de hacerlo es Maxi Gómez. Además el Valencia ve con muy buenos ojos la marcha del uruguayo por su salario y porque ocupa la plaza de extracomunitario que necesita la entidad para ‘atacar’ el fichaje de Arthur. Las negociaciones con el Fenerbahçe continúan a día de hoy pero, si finalmente no llegan a buen puerto, el club no descarta intentar sacar de la plantilla a Marcos André.