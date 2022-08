André Almeida se ha mostrado "muy feliz" por fichar por el Valencia CF en unas declaraciones para VCF Media. "Es un paso adelante en mi carrera", asegura. "Creía que necesitaba seguir evolucionando como jugador y creo que este es el paso ideal. Estoy muy feliz de estar aquí y no veo la hora de entrenar y tener el balón en mis pies".

El luso está "muy contento" con su trabajo: "He trabajado duro para llegar aquí, con la ayuda de muchas personas en el camino. Estoy muy agradecido por eso. Es un orgullo para mí venir a este Club. Es un paso adelante para mí llegar a un gran Club. Estoy deseando empezar".

El nuevo fichaje, además, se define como futbolista: "Soy un centrocampista creativo. Soy técnico y me gusta correr con el balón. Soy bueno en el pase". Además, no oculta sus ganas de debutar como valencianista: "Estoy ansioso por empezar y muy motivado para ayudar al equipo a lograr sus objetivos. Tengo muchas ganas de conocer el Club y a la afición, que sé que tiene mucha garra y eso me gusta. Quiero mostrar la misma pasión que ellos".

El portugués está en forma y se ve preparado para jugar contra el Atlético de Madrid: "Estoy listo. Vengo aquí habiendo jugado esta temporada, así que estoy en forma físicamente y listo para ayudar al equipo. Es el míster, Gattuso, quien decide quién jugar y yo estoy aquí para ser una opción para él".