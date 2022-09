El último partido de liga ante el Getafe dejó varias noticias positivas. El Valencia goleó por cinco goles a uno al conjunto azulón en un partido en el que todas las piezas encajaron a la perfección. Una de ellas, las bandas. Desde su llegada, Gennaro Gattuso ha dejado de manifiesto, tanto con palabras como con hechos, que la figura de los extremos es clave para sus esquemas. Desde la jornada uno, Samu Castillejo y Samuel Lino han sido los dos únicos jugadores puros de banda con los que ha podido contar, por eso ambos han hecho pleno en los onces iniciales. Tanto el español como el brasileño están progresando en su desempeño y parecen haber entendido a la perfección lo que el técnico italiano espera de ellos.

Ante el Getafe, gran parte del peligro que generó el Valencia llegó por las bandas. Lino y Castillejo hicieron una gran labor regateando a sus defensores, rompiendo líneas mediante pases y conducciones e incluso abandonando la banda para dejar hueco a la incorporación de los laterales, tal como ocurrió en el golazo de Toni Lato. El jugador cedido por el Atlético de Madrid acentuó esa gran acción sin balón con un gran desmarque pocos minutos después que él mismo se encargaría de transformar en el segundo tanto. En cualquier caso, más allá del último partido de liga Lino ha demostrado desde la jornada uno que, ahora mismo, es el mayor argumento ofensivo del equipo de Gattuso. Le faltaba estrenar su cuenta goleadora, y ante el Getafe lo consiguió.

El otro Samu, Castillejo, ha tenido un inicio algo más irregular en su nuevo equipo. El ex del Milan fue la primera cara nueva en llegar, aunque cierto es que estaba algo falto de ritmo de competición después de que la temporada pasada apenas tuviera protagonismo. Pegado en banda derecha, su toque de balón le convierten en un peligro siempre que se dispone a centrar con la pierna izquierda. Sin embargo su estreno goleador con la camiseta del Valencia se produjo con la pierna derecha tras aprovechar un garrafal error de David Soria.

En cualquier caso, Rino espera que el vendaval ofensivo ofrecido en Mestalla el pasado domingo sirva para que sus dos extremos titulares hasta el momento pongan una marcha en su camino hacia encontrar su mejor versión. El único «pero» que se le puede poner, en este caso a Castillejo, ya se encargó de hacerlo el técnico italiano tanto durante el partido como en la rueda de prensa posterior. Gattuso justificó su golpe en la espalda al malagueño ante la prensa argumentando que estaba jugando «para el cine».

Te puede interesar: Valencia CF "Quiero reencontrarme con el jugador que soy"

Llega Kluivert para competir por el extremo

Llega la competencia El partido ante el Getafe fue el último en el que los dos ‘Samus’ eran la única opción para ocupar las dos posiciones de banda. En las últimas horas de mercado aterrizó en Manises otro futbolista de dicha demarcación que ya trabaja para ganarse un hueco en el once de confianza del míster. Justin Kluivert jugará esta temporada en Mestalla cedido por la Roma de Mourinho. A sus 23 años, el neerlandés es un futbolista que ya ha jugado en grandes ligas como la italiana, la francesa y la alemana, disfrutando de protagonismo en cada una de ellas. En València espera dar el salto definitivo, por lo que no será una tarea fácil mantener su puesto en el once para Castillejo y Lino, que han empezado con buen pie su nueva aventura.