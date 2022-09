Edinson Cavani llegó a Mestalla como un refuerzo de lujo para la delantera. A sus 35 años y sin equipo desde que se desvinculara del Manchester United, su estado de forma estaba lejos del de sus compañeros, que tuvieron una pretemporada e inicio de curso para adecuarse a las exigencias de Gennaro Gattuso. Ahora, su salto al verde está más cerca. No llegará esta jornada frente al Rayo Vallecano, pero el técnico cree que sí que podrá entrar en la convocatoria del Valencia para medirse al Celta de Vigo previo al parón de selecciones.

Cuestionado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Cavani se entrene junto al grupo y llegue al duelo frente a los vigueses, el italiano ofrece su opinión. "Pienso, no soy un mago, si continúa a este ritmo sí. La semana pasada teníamos muchas dudas con su condición, esta semana ha trabajado muy bien. Esperemos que la próxima semana pueda trabajar con nosotros. Sinceramente mi prioridad es Vallecas, la semana que viene hablamos de Cavani, esta semana no he tenido el tiempo de pensar en el Celta de Vigo. Está mejorando, el domingo después del Rayo hablaremos de qué puede hacer Edi", afirmó.