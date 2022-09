La vuelta al trabajo del Valencia CF tras la derrota contra el Rayo Vallecano ha tenido novedades. El equipo que dirige Gennaro Gattuso ha entrenado este domingo ya con la incorporación de Iago Herrerín. La nota positiva la ha puesto Edinson Cavani. El uruguayo ya ha podido ejercitarse con el resto de sus compañeros.

El debut de Cavani con el Valencia CF cada vez está más cerca. Este domingo ha podido realizar el entrenamiento con el grupo, después de varios días siguiendo un plan específico programado por el cuerpo técnico para ponerse a tono.

El internacional por Uruguay sigue trabajando en una semana decisiva para empezar a ayudar al equipo. Pues el partido frente al Celta está marcado como el día en el que puede estrenarse con la camiseta blanquinegra.

"Pienso, no soy un mago, si continúa a este ritmo sí. La semana pasada teníamos muchas dudas con su condición, esta semana ha trabajado muy bien. Esperemos que la próxima semana pueda trabajar con nosotros. Sinceramente mi prioridad es Vallecas, la semana que viene hablamos de Cavani, esta semana no he tenido el tiempo de pensar en el Celta de Vigo. Está mejorando, el domingo después del Rayo hablaremos de qué puede hacer Edi", aseguró Gattuso en la previa sobre el estado físico del uruguayo, que este domingo ha dado un paso más tal y como estaba previsto.