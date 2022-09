Como en cada una de sus comparecencias, Gennaro Gattuso se mostró sincero y real en sus valoraciones. Hasta el punto de reconocer que no le apetece viajar durante este parón a Singapur para reunirse con Peter Lim. Lo hará, tal y como él mismo afirmó, porque el "propietario quiere hablar conmigo".

Aprovechando el parón por selecciones, Gattuso emprenderá un vuelo para reunirse con Lim. "Voy a Singapur a escuchar y a hablar de los primeros meses que he estado aquí. Hablaremos de lo que está bien y mal", afirmó. "No me gusta, pero tengo que ir", expresó a su vez el técnico italiano, que dejará a su plantilla dos días para reencontrarse con Lim. Cabe destacar que ya se reunieron en el pasado para concretar su fichaje por el equipo de Mestalla.

"Tengo dos días de viaje. El dueño quiere hablar conmigo y tengo que ir con un gran respeto y humildad. Iré", añadió. Al ser cuestionado sobre si era posible hablar con el dirigente de Meriton sobre las renovaciones pendientes (Gayà, Guillamón, Giorgi, Diakhaby...), Rino también fue claro: "El club ya está hablando de estos problemas y el club sabe que muchos jugadores no están renovados y cuando terminen la temporada han de renovar. El club lo sabe. El club sabe todo ya".

¿Cedidos o jugadores en propiedad?

Otro de los aspectos que genera polémica entre el valencianismo es la apuesta continua por jugadores cedidos sin opción de compra. Casos como el de Lino, que está rindiendo a un nivel notable, han generado controversia. Rino hizo una reflexión al respecto. Si son importantes para conseguir objetivos, los seguirá poniendo aunque él prefiere a los jugadores en propiedad.

"Yo miro a los jugadores y decido qué tipología de jugadores debo poner por mi estilo. A mi me gusta trabajar con Lino hoy. Me gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia CF, pero yo no pongo el dinero. Yo no pienso en este momento que cuando termine la temporada Lino u otro jugadores se van. Tendremos que cambiar a 6/7 jugadores y esta es la realidad. Ahora disfrutemos de ellos y ya está".