¿Por qué cambia tanto el equipo de una parte a otra?

"Debemos hablar del partido. Antes del 0-1 ocasiones del Espanyol no vi. Fallamos en el 1-1, en una segunda pelota en la que basculamos muy mal... nos dormimos y ya llegó el 1-1. Esto es un proceso. No podemos ir al supermercado y pedir 20 años de experiencia. Es algo lógico. Debemos mejorar. Por ejemplo, lo de Marcos André (roja). Así no se puede. Esto no se puede. Debemos mejorar porque jugar fuera de España es difícil. No es fácil jugar lejos de casa. Debemos mejorar en este aspecto. Estoy contento por la técnica y personalidad del equipo y mejorar en estos aspectos que digo"