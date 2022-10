Rafa Mir atendió a SUPER en la previa del Sevilla-Valencia del Pizjuán para hablar entre otras cosas de Sanpaoli, Gattuso, Gayà, Lato, Cavani y, como no, de su polémica celebración del gol del año pasado al Valencia. «Me equivoqué y desde aquí le pido perdón a la afición del Valencia. Fue un momento muy importante para mí. Fue mi primer gol con el Sevilla, un equipo que había apostado muy fuerte por mí en ese mercado, era el tercer o cuarto partido que jugaba y podía hacer gol... Se juntaron muchos sentimientos y al final me dejé llevar por el ambiente, pero el respeto y el cariño que le tengo al Valencia es enorme y va mucho más allá de celebrar un gol o no. He jugado contra equipos a los que tengo mucho cariño como el Mallorca y nunca he celebrado un gol».

El murciano da valor al trabajo que está haciendo Gattuso en el Valencia. «Creo que este año está haciendo un gran fútbol, esta llegando más al área rival y creo que va a estar luchando ahí por los puestos altos. Tiene buenos jugadores y tiene un grandísimo entrenador. Gattuso es un gran entrenador, se le ve con mucha personalidad y creo que le ha dado esa personalidad al equipo. Están haciendo un gran fútbol a pesar del empate del otro día y está sacando resultados que al final es lo importante». El ex del Valencia coincidió en el Valencia con Gayà y está muy orgulloso de su renovación. «Estoy muy contento por Gayà, salimos del mismo lado, vivíamos pared con pared cuando estábamos en la residencia y estoy muy contento de que compañeros como Gayà sean tan importantes para un club como él ha conseguido». Rafa apuesta por renovar también a Lato. «Creo que tiene todo para seguir muchos años más en el Valencia». El sevillista también habló de Cavani. «Es un grandísimo jugador, un nueve puro con muchos recursos y estoy contento de que pueda estar en el Valencia». Aunque todavía no ha tenido minutos en los tres primeros partidos de Sanpaoli, no se rinde: «El año pasado fui el máximo goleador del equipo y me gustaría repetir este año». Entrevista completa en la edición impresa de SUPER de este lunes 17 de octubre.