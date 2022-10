14:07

¿Os habéis planteado reducir el número de acciones para acceder a la Junta? Sería un paso para acercaros a los pequeños accionistas

Solís

"Estamos abiertos a todo. Se tomará la decisión pertinente por parte del club"

¿Meriton siempre ha tenido intención de acabar el estadio? ¿Es el momento más serio?

Solís

"Siempre ha estado dispuesto a afrontar la situación. La realidad anterior es que se tenía que vender este estadio para acometer la obra. Esto hacía que el club desechara distintas ofertas que no satisfacían por no llegar a lo que el club consideraba justo para desprenderse del estadio. Ahora con el dinero de CVC podemos acometer la reanudación de las obras sin tener ese yugo de la venta del estadio. Lo cual, hoy en día, es un hecho. El club quiere hacer el estadio"

Discurso de 40 puntos de Gattuso y su necesidad de renovarlos a todos. ¿Eso choca con el club?

Corona

"Me parece muy acertado. Gattuso es un tipo inteligente y es un fenómeno por cómo está trabajando con su equipo. ¿Pueden condicionarnos sus pensamientos? Debe y nosotros también debemos atender a su criterio. Su criterio es importante para confeccionar una plantilla. Hay veces que se puede, y a veces no se pueden acometer todos los deseos del míster. A Gattuso le hubiera gustado que se quedara Soler. A veces no se puede encajar todo. Pero lo tenemos en cuenta porque queremos que siga con nosotros mucho tiempo"

¿Refuerzo de Ozcakar teniendo a Mosquera?

Corona

"Hemos pasado algunas temporadas en las que no hemos ido con 4 centrales en la plantilla. Mosquera estaba en un nivel alto, pero tiene 18 años y entendíamos que teníamos que tener cuatro centrales. El año pasado, desde la lesión de Paulista era un sinvivir cada semana pensando en que no le pasara nada a otros centrales. Se ha dado la circunstancia hasta la fecha que no hemos tenido bajas. Entendíamos que teníamos que darle cuatro centrales al entrenador"