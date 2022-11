Hugo Duro atraviesa por horas bajas en València. Muy bajas de hecho. La situación del delantero madrileño ha dado un vuelco de 180 grados respecto a la temporada pasada y sus minutos sobre el verde se han reducido drásticamente. De ser el ‘9’ titular y uno de los jugadores más importantes de la plantilla a ‘conformarse’ con ser el tercer delantero por detrás de Edinson Cavani y Marcos André.

La llegada de un nuevo jefe de filas siempre trae consigo cambios sustanciales. En este caso fue Gattuso quien aterrizó en la capital del Turia el pasado verano y lo hizo con las ideas muy claras. El italiano firmó para sustituir a Bordalás. Las ideas futbolísticas de ambos son antagónicas y el nuevo fútbol que se juega en Mestalla ha perjudicado a algunos jugadores, sobre todo a Hugo Duro. Y eso que la pretemporada empezó con buenas noticias para el delantero en el momento en el que se confirmó que la entidad blanquinegra ejecutaba la opción de compra. Sin embargo, una lesión durante el ‘stage’ en Suiza le hizo empezar rezagado la temporada. Todo se complicó aún más con la llegada de Cavani. El fichaje de una estrella mundial, además reforzado por el entrenador, dejó sin ninguna opción de afianzarse en el once al madrileño, que venía de destaparse como un gran goleador en su ‘año uno’.

Por detrás de Marcos André

Hugo Duro no solo ha perdido su sitio en el once titular, sino que también ha visto como Marcos André le ha ganado la partida. El brasileño está gozando de una segunda oportunidad en Mestalla después de que la temporada pasada no aprovechara las oportunidades de Bordalás. Sin embargo, el perfil del brasileño, más móvil y físico, convence más a Gattuso hasta el punto de ser su segunda opción. El ejemplo más reciente tuvo lugar el pasado sábado en Mestalla, cuando Rino decidió dar entrada a Marcos André cuando Cavani abandonó el terreno de juego por problemas en su tobillo. La realidad es que el ex del Valladolid no ha empezado mal la temporada. Está aportando más que en su primera temporada aunque se le sigue resistiendo el gol. Hasta el momento lleva un solo tanto, el conseguido en la victoria por tres goles a cero frente al Celta en Mestalla.

De goleador a tercera opción

Hugo Duro llegó a Mestalla sobre la bocina del mercado de fichajes en el verano de 2021. Empezó como suplente pero poco a poco fue ganándose un sitio en once a base de goles. A final de temporada, el ex de Getafe convirtió 10 goles en total, siete en LaLiga y tres en Copa. Además, repartió cuatro asistencias. Es decir, contribuyó en 14 tantos en 37 partidos. Unas cifras nada desdeñables para un jugador de entonces 21 años y que afrontaba su primera temporada en el club de Mestalla.

Con Gattuso al timón del barco y ya con 12 jornadas superadas, Hugo únicamente ha sido titular en tres de ellas: ante el Girona en la jornada inaugural, cuando Cavani aún no formaba parte de la plantilla; en la goleada por cinco goles a uno al Getafe, en la que anotó su único gol hasta el momento de la temporada; y en la derrota por dos goles a uno en Vallecas. En total ha jugador 283 minutos en este inicio de curso, una media de 23, 5 por encuentro. El curso pasado tras las primeras 12 fechas acumuló 725 minutos (60 por encuentro).