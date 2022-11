El Valencia saltó al campo ayer en el Reale Arena con un once ‘Made in Meriton’. Es decir, con el cambio de cromos habitual entre temporadas desde que Peter Lim se hiciera con la mayoría de las acciones. Tras las ventas de pesos pesados como Soler y Guedes, la salida de jugadores veteranos como Wass y Cillessen y la llegada de jugadores cedidos en su mayoría como reemplazo, este es el panorama que se queda. Y no parece que vaya a cambiar.

Tan solo Gayà repitió en el once titular de un equipo que carece de proyecto y de rumbo. Contrasta con el rival, la Real Sociedad, que mantiene su apuesta por los jugadores de casa, con la idea de proyecto duradero y estable y con la apuesta por un entrenador acorde con sus valores temporada tras temporada. Hasta 15 canteranos tiene el conjunto txuri-urdin asentados dentro de su plantilla. El mismo Gattuso, en la previa del duelo ante el conjunto vasco, habló sobre este aspecto: “Es difícil si cambias siete u ocho jugadores cada temporada. Si cambias dos o tres es más fácil dar continuidad. Es difícil porque si vienen muchos jugadores nuevos debes empezar de inicio”, explicó el técnico italiano. Cambios de rumbo y diferencias Desde que Imanol Alguacil cogió el banquillo de la Real Sociedad a mediados de la temporada 18/19, han pasado hasta 6 entrenadores por el banquillo valencianista. Primero estuvo Marcelino, luego Celades, después llegó Voro, se firmó a Javi Gracia, más tarde a Bordalás y ahora a Gattuso. Este aspecto, unido al cambio de cromos con la consecuente descapitalización de la plantilla, llevan al Valencia a la situación actual. A una pérdida del sentido de pertenencia, ya que se venden a los mejores canteranos como Carlos Soler, Ferran Torres o Kangin Lee, a la vez que se traen cedidos para rellenar su hueco. Mientras tanto, la Real Sociedad lleva 3 temporadas seguidas jugando competiciones europeas, ha construido su nuevo estadio y ha disputado trofeos, llegando a alcanzar una Copa del Rey. Por su parte, el Valencia de Meriton vaga por la zona media de la clasificación sin pena ni gloria.